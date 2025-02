Jak udostępnić aplikację z telefonu na telefon, bez Internetu i ręcznego instalowania pliku APK? Poradnik

Smartfony mają wiele cech, które są ważne. Wydajność, jakość wyświetlacza, czułość na dotyk, szybkość łączności bezprzewodowej, jakość aparatów, czas pracy na baterii i wiele innych. Jednak realnie jedną z najważniejszych zalet smartfonów jest to, że możemy dostosować ich funkcjonalność do swoich potrzeb przy wykorzystaniu aplikacji. W końcu wyobraźcie sobie sytuację, w której smartfony różnią się szybkością i jakością, ale wszystkie mają dokładnie ten sam zestaw programów. To byłoby po najzwyczajniej nudne i w wielu przypadkach również niepraktyczne. Każdy zapewne ma swój ulubiony zestaw aplikacji, bez których nie może się obyć, służących do rozrywki, pracy, zakupów lub choćby kupowania biletów komunikacyjnych, płacenia za parkingi albo sterowania połączonymi akcesoriami. Jednak czasami bywa tak, ze Ty znajdujesz w sklepie Google Play program, który ułatwił Ci życie i podejrzewasz, że może on przydać się też komuś z Twoich znajomych. Czy wiesz, że możesz go bardzo łatwo udostępnić?

Autor: Tomasz Duda

Jasne, że z udostępnianiem aplikacji można poradzić sobie na kilka sposobów. Możesz po prostu powiedzieć komuś nazwę, a ta osoba już sama sobie znajdzie apkę i ją zainstaluje na telefonie. Możesz też udostępnić jej link do pobrania programu. Obie powyższe opcje wymagają aktywnego połączenia internetowego, co zazwyczaj nie stanowi problemu, bo i tak niemal każdy ma jakiś sensowny pakiet LTE/5G lub jest w zasięgu sieci Wi-Fi. Jednak czasami, gdy jesteś w plenerze pobieranie większych aplikacji, ważących kilkaset MB, czy nawet więcej, może być uciążliwe. Zwłaszcza gdy sygnał sieci komórkowej jest słaby. Powstaje też pytanie, czy druga osoba musi zużywać swój pakiet internetowy, by ściągać tę aplikację? Może jest opcja, żeby ją udostępnić offline?

Udostępnianie aplikacji z telefonu na telefon, bez łączności z Internetem i bez ręcznego kopiowania oraz instalowania pliku APK. To nie tylko łatwe i szybkie. To po prostu standardowa funkcja w Sklepie Google Play, ale mimo to niewiele osób o niej pamięta.

Tutaj również odpowiedzi są dwie. Niekiedy jest opcja, by zrobić to, przesyłając po prostu plik APK, ale z doświadczenia wiem, że nie zawsze jest to optymalne wyjście, bo znam wiele osób, które przez lata używania Androida nigdy nie instalowały niczego z APK, więc nie tylko nie wiedzą, co to jest, ale też trzeba poświęcać czas na tłumaczenie im jak przeprowadzić proces instalacji z takiego pliku. Na szczęście jest jeszcze przynajmniej jedno wyjście, które nie tylko jest łatwiejsze i szybsze, ale przy okazji również nie wymaga aktywnego połączenia internetowego. Osoba, której udostępniamy swoją aplikację, nie będzie musiała zużywać pakietu danych, a zapewne już po pierwszym zapoznaniu się z tym procesem będzie umieć udostępnić apki dalej w przyszłości. Niedawno byłem w sytuacji, gdy ta metoda przydała się w praktyce.

Jestem użytkownikiem bezlusterkowca Sony i tak się składa, że dość często korzystam z aplikacji do podglądu kadru i zdalnej kontroli za pomocą smartfonu. Znajomy też kupił podobny aparat, ale jest całkowitym nowicjuszem jeśli chodzi o fotografowanie czymś innym niż smartfon, więc postanowiliśmy wybrać się “w dzicz” po to, żeby nauczyć go podstaw obsługi i zapoznać się z różnymi opcjami i ustawieniami. Po jakimś czasie pojawił się temat wyświetlenia kadru na większym wyświetlaczu i możliwości zdalnej zmiany ustawień, bez ruszania aparatu, który stał kawałek dalej na statywie. Gdy powiedziałem mu, że nie ma z tym problemu, bo wymagana jest tylko apka na telefon i połączenie bezprzewodowe z aparatem, to zdecydowanie chciał z tego skorzystać. Problem był tylko taki, że byliśmy dość daleko od BTSów, więc Internet działał w trybie 3G, jakaś łączność była, ale ściąganie nawet małych plików było zadaniem karkołomnym. Ja jednak miałem tę aplikację na swoim smartfonie, więc mogłem mu ją udostępnić bezpośrednio, bez Internetu. Wystarczyło kilka “kliknięć” w Sklepie Play.

Jak udostępnić aplikację z telefonu na telefon offline, bez kopiowania APK?

Warto zaznaczyć jedną, ważną rzecz. Niniejszy sposób na udostępnianie aplikacji bezpośrednio z telefonu na telefon obejmuje tylko te apki, które są dostępne w Sklepie Play (nie dotyczy programów z innych źródeł). Ponadto musi to być aplikacja darmowa, bo wiadomo, że aby używać programu płatnego, osoba pobierająca musiałaby za niego zapłacić. Aby to zrobić, należy po pierwsze użyć smartfonu, z którego chcemy udostępnić plik. W obydwu musi być aktywna łączność Bluetooth, żeby mogły się “dogadać”. Otwórz aplikację Sklepu Play, a następnie w prawym górnym narożniku dotknij okrągłego przycisku z grafiką swojego profilu. Wyświetli się dodatkowe menu, w którym należy wejść w Moje gry i aplikacje (ta opcja może czasami być inaczej nazwana: np. Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami).

Na następnym ekranie widać szereg kolejnych opcji, w tym aktualizacje programów, które też warto wykonać, zwłaszcza gdy użytkownik jest połączony z siecią Wi-Fi (ale to już inny temat). Nas najbardziej interesują dwa przyciski widoczne niemal na samym dole, czyli: Wyślij i Odbierz. To właśnie dzięki nim będziemy mogli bardzo sprawnie i łatwo udostępnić aplikację innej osobie w pobliżu. Zatem na urządzeniu, które udostępnia program, dotykamy przycisku Wyślij. Na kolejnym ekranie pojawi się przypomnienie, aby aktywować łączność Bluetooth, w celu wyszukania smartfona w pobliżu i połączenia się z nim. Dotknij przycisku Dalej.

Teraz wyświetli się pytanie, czy “Zezwolić aplikacji Sklep Google Play na znalezienie, połączenie i ustalenie względnego położenia urządzeń w pobliżu?”. Dotknij przycisku Zezwól. W następnym kroku powinna wyświetlić się lista aplikacji, które osoba udostępniająca ma zainstalowane w swoim smartfonie. Przypomnę, że są to jedynie apki bezpłatne i w dodatku bez dodatkowych restrykcji odnośnie wieku. Na tej liście można zaznaczyć równie łatwo jedną, jak i wiele pozycji i każda z nich będzie przesłana bezpośrednio z jednego telefonu na drugi, za pośrednictwem łączności bezprzewodowej, całkowicie bez pośrednictwa Internetu. Wśród nich wybierz te apki, których odbiorca potrzebuje, a następnie możesz dotknąć przycisku “Play” (strzałka) w prawym górnym narożniku, aby wysłać program, ale wstrzymaj się na moment z tym, bo teraz kolej na to, aby druga osoba wykonała procedurę na swoim telefonie.

Kroki, które wykonuje druga osoba, na smartfonie odbierającym aplikacje są do pewnego momentu zbliżone. Ponownie należy wejść w Sklep Play, dotknąć zdjęcia profilowego w prawym górnym narożniku i wejść w Moje gry i aplikacje (lub Zarządzaj aplikacjami i urządzeniami). Teraz jednak konieczne jest użycie przycisku Odbierz, na kolejnym ekranie trzeba dotknąć przycisku Dalej, a następnie Zezwól. U odbiorcy pojawi się nowy ekran z napisem “Czekam na nadawcę". Dalsze kroki powinny być wykonywane ponownie przez pierwszą osobę, czyli tą, która udostępnia wybrany program.

Nadawca naciska przycisk ze strzałką, w prawym górnym rogu na liście aplikacji. Rozpocznie się proces wyszukiwania urządzeń odbiorczych w pobliżu. Drugi smartfon zostanie rozpoznany i pojawi się na dole wyświetlacza - wtedy dotknij ikony tego urządzenia. Teraz na obu smartfonach (wysyłającym i odbierającym) pojawi się czterocyfrowy kod parowania. Należy upewnić się, że jest on identyczny w obydwu przypadkach i wtedy na drugim telefonie (odbierającym) dotknąć przycisku Odbierz. Rozpocznie się przesyłanie pliku instalacyjnego aplikacji. W pierwszym smartfonie wyświetli się po prostu informacja “Wysłano”, a w drugim pojawi się również przycisk Zainstaluj. Można też użyć przycisku Zainstaluj wszystkie, jeśli aplikacji było wiele. W ostatnim kroku warto na smartfonie wysyłającym użyć opcji Rozłącz, w prawym górnym narożniku, a następnie potwierdzić tę czynność w mniejszym oknie. U odbiorcy pojawi się komunikat “Odłączono”. To wszystko! Od tego momentu druga osoba ma już zainstalowaną aplikację, którą jej udostępniliśmy i może od razu z niej korzystać.