Intel Thunderbolt Share - nowa funkcjonalność pozwoli korzystać z dwóch komputerów niczym z jednego zestawu PC

Intel od lat rozwija swój standard Thunderbolt, zintegrowany ze złączem USB typu C. Niedługo do pierwszych notebooków trafi nowa generacja Thunderbolt 5, umożliwiająca przesyłanie danych z prędkością maksymalnie do 120 Gb/s. Producent jednak rozwija technologię Thunderbolt nie tylko pod kątem prędkości przesyłania danych czy integracji z protokołami DisplayPort. Najnowsza funkcjonalność nazywa się Thunderbolt Share i będzie oferowana wraz ze standardami Thunderbolt 4 oraz Thunderbolt 5.

Intel Thunderbolt Share to nowa funkcjonalność, zgodna z Thunderbolt 4 oraz Thunderbolt 5. Pozwoli na szybkie sparowanie i korzystanie z dwóch komputerów jednocześnie, podłączając je do jednego monitora.

Intel Thunderbolt Share ma na celu zmianę postrzegania tego, w jaki sposób korzystamy z więcej niż jednego komputera jednocześnie. Najprościej mówiąc, Thunderbolt Share pozwala nie tylko na szybkie sparowanie ze sobą dwóch komputerów wraz z pojedynczym monitorem, ale również umożliwia szybki dostęp do różnych plików pomiędzy jednym z drugim PC. Intel podkreśla, iż Thunderbolt Share będzie działać na trzy sposoby, w zależności od tego z jakich akcesoriów korzystamy. Pierwsza metoda umożliwia podłączenie np. laptopa do komputera za pomocą kabla Thunderbolt, a następnie podłączenie do komputera również monitora. Jest to najprostszy sposób, ponieważ odpowiedni kabel, zgodny ze standardem Thunderbolt 4/5 musi być podłączony wyłącznie pomiędzy dwoma komputerami.

Drugi sposób to wykorzystanie dwóch kabli Thunderbolt oraz stacji dokującej, również oferującej dostęp do dwóch złączy Thunderbolt. Do takiej stacji dokującej następnie podłączamy monitor. Trzeci sposób omija stację dokującą, ale wymaga z drugiej strony monitora z dwoma złączami Thunderbolt. Wówczas podpinany np. dwa laptopy do takiego monitora i również mamy możliwość skorzystania z Thunderbolt Share. Oprócz tego potrzebna będzie aplikacja o takiej samej nazwie, a która pozwoli na szybkie połączenie dwóch zestawów PC poprzez współdzielenie ekranu, peryferii (mysz, klawiatura) oraz pamięci masowej (co pozwala na błyskawiczne przenoszenie różnych danych pomiędzy komputerami bez konieczności korzystania np. z zewnętrznych dysków). Przenoszenie danych może się również odbyć, jeśli chcemy załadować konkretne dane np. z pendrive, który jest wpięty do jednego komputera do drugiego zestawu. Przenoszenie wygląda w tym wypadku tak samo, jak gdybyśmy chcieli przenieść dane z dysku jednego PC do dysku drugiego PC. Aplikacja Thunderbolt Share musi być oczywiście zainstalowana na obu komputerach w celu poprawnego sparowania ich ze sobą. Z kolei jeśli chodzi o kable, to koniecznie muszą to być wersje zgodne z Thunderbolt. Zwykłe kable z portami USB-C, nawet o wysokiej prędkości przesyłania danych, nie będą tutaj zgodne.

Thunderbolt Share opiera się na czterech głównych scenariuszach. Pierwszy to kontrolowanie jednego z podłączonych zestawów PC za pomocą drugiego oraz tych samych peryferii. Możemy np. na jednym laptopie mieć uruchomiony program do wideokonferencji, ale korzystać z niego na drugim zestawie. Użytkownicy mogą liczyć na udostępnianie ekranu w natywnej rozdzielczości, bez kompresji danych. Z kolei niskie opóźnienia mają pozwolić na płynne korzystanie z zawartości jednego komputera na drugim, tak jakbyśmy docelowo korzystali z udostępnianego PC. Drugi filar to szybka synchronizacja danych pomiędzy dwoma PC. Możemy synchronizować np. dokumenty, zdjęcia, muzykę, filmy czy zawartość Pulpitu. Trzeci scenariusz to przenoszenie różnych danych pomiędzy jednym z drugim PC, o czym już wcześniej wspominaliśmy. Czwarty filar to transfer danych na nowy komputer, jeśli rezygnujemy z korzystania z tego drugiego (bo przykładowo wymieniamy na nowszy, mocniejszy, a ten starszy planujemy np. sprzedać). Wszystko działa w ramach ujednoliconej aplikacji z prostym i czytelnym interfejsem, w którym poszczególne funkcje Thunderbolt Share będą łatwo opisane i posegregowane, co ułatwi korzystanie z aplikacji mniej zaawansowanym użytkownikom.

Pierwsze urządzenia oraz akcesoria zgodne z Thunderbolt Share (technologia ta będzie licencjonowana przez Intela) pojawią się w drugiej połowie roku. Tutaj pojawia się ostatnie wymaganie ze strony producenta. Przynajmniej jeden zestaw PC lub jedno akcesorium (kabel / monitor / stacja dokująca) musi być licencjonowane na użycie Thunderbolt Share, by móc z tej funkcjonalności skorzystać. Potwierdzone firmy, które w tym roku wprowadzą licencjonowane PC bądź akcesoria, to m.in. MSI, Lenovo, Razer, Acer, Kensington, Belkin, Promise Technology oraz Plugable. Kolejni producenci będą ogłaszani w późniejszym czasie. Certyfikowane urządzenia i akcesoria będą charakteryzowały się użyczonym logotypem Thunderbolt Share - jego wygląd jest widoczny na każdym z użytych slajdów w materiale (logo TB z dwiema strzałkami, rozchodzącymi się w przeciwnych kierunkach).

Źródło: Intel, PurePC