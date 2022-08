Intel Meteor Lake - według nowych informacji masowa produkcja płytki tGPU z układem graficznym opóźni się do końca 2023 roku

Intel Meteor Lake to procesory 14. generacji, które w najbliższym czasie będą prawdziwym oczkiem w głowie producenta. Jako pierwsze w ofercie firmy wprowadzą budowę na bazie osobnych kafelków, pełniących różne role w układzie. Według dotychczasowych informacji, pierwsze układy Meteor Lake dla laptopów miały trafić do oferty w drugiej połowie 2023 roku. Najnowsze doniesienia jednak są bardziej niepokojące, bo wskazują na duże opóźnienia w fabrykach TSMC.

Według nieoficjalnych doniesień, masowa produkcja płytki tGPU dla procesorów Intel Meteor Lake została opóźniona do końca 2023 roku.

Według raportu TrendForce, początkowe plany Intela zakładały wdrożenie masowej produkcji płytki tGPU (będącej jednym z filarów procesorów Meteor Lake) w fabrykach TSMC w drugiej połowie tego roku, jednak już jakiś czas temu doszło do opóźnienia na pierwszą połowę 2023 roku ze względu na napotkane problemy z projektem owego kafelka. Obecnie jednak mówi się o znaczącym opóźnieniu masowej produkcji - aż do końca przyszłego roku. Kolejne opóźnienia są jednak związane bardziej z decyzją Intela o znaczącym obniżeniu liczby zamówionych wafli, służących do produkcji tGPU w litografii TSMC N3 (a to właśnie ten proces miał być wykorzystany do produkcji graficznego kafelka dla układów Meteor Lake).

Z tego powodu, według nieoficjalnych informacji, Intel miał skasować większość zamówień na wykorzystanie litografii TSMC N3, pozostawiając zaledwie niewielką ilość wafli krzemowych w celu weryfikacji inżynieryjnej. Obecnie przyszłość całego projektu ma w dużej mierze zależeć od stopnia dopracowania litografii Intel 4 (7 nm EUV). Jeśli finalnie proces będzie odpowiednio dobry, wówczas cały projekt procesorów Meteor Lake będzie wytwarzany bezpośrednio w fabrykach Intela. Jeśli jednak nie będzie oferował zadowalającego poziomu, Intel może ponownie wrócić do TSMC i tam produkować nie tylko płytkę tGPU, ale również główny blok obliczeniowy (z rdzeniami Redwood Cove oraz Crestmont), co z kolei może wpłynąć na dalsze przesuwanie premiery procesorów. W najgorszym wypadku premiera 14. generacji układów Intel Core może opóźnić się nawet do końca 2023 roku.

Źródło: WCCFTech, TrendForce