Intel 4 - nowa litografia 7 nm EUV, m.in. dla procesorów Meteor Lake, jest na dobrej drodze do rozpoczęcia produkcji w tym roku

Wprawdzie do premiery 13. generacji procesorów Intel Raptor Lake pozostało już tylko kilka miesięcy, jednak znacznie bardziej ciekawe są przyszłe plany producenta, które z każdym kolejnym miesiącem są coraz bliżej realizacji. Mowa oczywiście o 14. generacji Meteor Lake, która jako pierwsza wykorzysta nowy proces technologiczny. Intel wprawdzie ostatnio nie szarżuje zapewnieniami, jednak najnowszy raport Digitimes jest dobrym prognostykiem w temacie.

Według najnowszego raportu DigiTimes, Intel zgodnie z planem w najbliższych miesiącach uruchomi litografię Intel 4 (dawne 7 nm EUV) dla najnowszych układów, zarówno procesorów jak i jednostek do specjalistycznych obliczeń.

Azjatycka witryna Digitimes (za Tom's Hardware) potwierdza plany Intela, które były zapowiadane już podczas 2022 IEEE VLSI Symposium. Najnowszy raport pochodzący na bazie własnych źródeł sugeruje, że Intel jest już bardzo bliski uruchomienia nowej litografii Intel 4, która jako pierwsza wykorzysta technologię EUV w celu podwojenia liczby tranzystorów w porównaniu do procesu Intel 7 (10 nm). Mamy zatem już niemal 100% pewność, że litografia Intel 4 (będąca właściwie 7 nm z EUV) zostanie wdrożona w ciągu najbliższych kilku miesięcy i jeszcze w tym roku rozpocznie się produkcja pierwszych układów. Nie chodzi wyłącznie o procesory Meteor Lake, ale także wyspecjalizowane układy ASIC czy jednostkę Intel Loihi 2, służącą do obliczeń neuromorficznych.

Nowa litografia Intel 4 docelowo powinna zaoferować osiągnięcie takiego samego taktowania rdzeni Performance / Efficient przy niższym napięciu (w porównaniu do Intel 7), co wpłynie na lepszy stosunek wydajności do poboru energii. Jednocześnie jednak Intel 4 ma oferować także wyższe taktowania rdzeni P/E przy identycznym napięciu jak w obecnych układach 12 oraz 13. generacji. Na konsumenckie układy Meteor Lake poczekamy do połowy przyszłego roku, gdzie ich debiut w pierwszej kolejności powinien mieć miejsce w notebookach (a przynajmniej tak zakładają wszystkie dotychczasowe informacje).

