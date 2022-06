Intel LGA1851 - oto nowa podstawka dla procesorów Meteor Lake i Arrow Lake. Rozmiarami nie różni się od LGA1700

Od dawna wiadomo, że podstawka LGA1700 przeznaczona jest tylko dla dwóch generacji procesorów Intel Core, czyli Alder Lake i Raptor Lake. Kolejne chipy dostaną nowy socket. Jeszcze kilka dni temu byliśmy niemal pewni, że będzie to LGA 2551, jednak najnowsze informacje zdają się zaprzeczać tamtym przeciekom. Serwis Benchlife dotarł do nieco bardziej wiarygodnych informacji, jakoby podstawką dla desktopowych układów Core 14. i 15. generacji miał zostać LGA1851.

Gniazdo LGA1851 ma wymiary 45 x 37,5 mm, a więc gabarytowo jest takie samo, jak LGA1700 dla chipów Alder Lake. To zapewne oznacza, że w przypadku przesiadki na nową platformą raczej nie będzie konieczne dokupowanie nowego chłodzenia.

Jak możecie zobaczyć na poniższej grafice, gniazdo LGA1851 ma wymiary 45 x 37,5 mm, a więc gabarytowo jest takie samo, jak LGA1700 dla chipów Alder Lake. To zapewne oznacza, że w przypadku przesiadki na nową platformą raczej nie będzie konieczne dokupowanie nowego chłodzenia. Jedyne wymiary, które uległy zmianie, to wysokość IHS. Rozpraszacz ciepła dla aktualnej 12. generacji chipów Core ma 6,73 - 7,4 mm, natomiast w przypadku LGA1851 "urośnie" do 6,83 - 7,49 mm. Nie jest to ogromna zmiana, jednak może ona wymusić na montaż dodatkowych wsporników do aktualnych chłodzeń. Nie wiemy, dlaczego właściwie Intel potrzebuje wyższego rozpraszacza, jednak istnieje hipoteza, że ma to związek z pakowaniem Foveros. Technologia ta ma zadebiutować właśnie w 14. generacji Core (Meteor Lake).

Na koniec warto jeszcze dodać, że niedawne przecieki o LGA 2551 wcale nie były zupełnie nietrafione. Wydaje się, że najbardziej prawdopodobną opcją jest użycie tego gniazda nie w formacie LGA, a BGA, np. dla urządzeń mobilnych. Minie jednak jeszcze trochę czasu, nim Intel oficjalnie rozwieje plotki w sprawie nadchodzących socketów. Tym roku spodziewamy się debiutu modeli Raptor Lake (w skrócie udoskonalonych Alder Lake) dla platformy LGA 1700. Procesory Intel Meteor Lake i Arrow Lake powinny zadebiutować kolejno w 2023 i 2024 roku.

Intel Raptor Lake Intel Meteor Lake Intel Arrow Lake Seria Core 13. generacji Core 14. generacji Core 15. generacji Podstawka LGA1700 LGA1851 Litografia Intel 7 Intel 4 Intel 20A Big Core - architektura Raptor Cove Redwood Cove Lion Cove Small Core - architektura Gracemont Crestmont Skymont Pamięć RAM DDR4 / DDR5 DDR5 Data premiery 2022 Q4 2023 Q4 2024 H2

Źródło: WCCFTech, Benchlife, VideoCardz