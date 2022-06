Intel Meteor Lake - nowe informacje o procesorach 14. generacji wskazują na wykorzystanie podstawki LGA 2551

Mniej więcej za rok powinniśmy już wiedzieć dużo więcej na temat procesorów Intela 14. generacji z rodziny Meteor Lake. Przyniosą one spore zmiany względem dotychczasowych układów - nie tylko wykorzystana zostanie nowa architektura dla rdzeni Performance oraz Efficient, ale także zmieniona zostanie sama struktura procesorów. Procesor będzie podzielony bowiem na kilka mniejszych kafelków, posiadających odrębne jednostki obliczeniowe i wytwarzane za pomocą różnych procesorów technologicznych. W drugiej połowie tego roku Intel uruchomi produkcję w litografii Intel 4 (7 nm EUV), a masowa produkcja pierwszych układów 14. generacji powinna ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku. W sieci pojawiły się nowe informacje na temat układów Meteor Lake - osoby liczące na kontynuowanie życia podstawki LGA 1700 mogą być bardzo rozczarowani - o ile oczywiście poniższe doniesienia się potwierdzą.

Według nieoficjalnych doniesień, procesory Intel Meteor Lake wykorzystają nową podstawkę LGA 2551. Układy 14. generacji będą miały nieco inne wymiary, ale główną zmianą będzie znaczące zwiększenie liczby pinów.

Według informacji opublikowanych przez Moore's Law is Dead, procesory Intel Meteor Lake doczekają się nowej podstawki LGA 2551 - już sama nazwa wskazuje na wykorzystanie o 50% więcej pinów w porównaniu do obecnego socketu LGA 1700. Dodatkowo same rozmiary mają się nieco zmienić. Podstawka LGA 2551 ma mieć bowiem wymiary 38 x 46 mm. Wszystkie te modyfikacje sprawią, że procesory Intel Meteor Lake nie będą kompatybilne z obecnymi płytami głównymi, toteż konieczna będzie wymiana całości. MLID podaje również, że nowe rdzenie Performance - Redwood Cove - mają przynieść większy skok IPC niż przy przejściu z Golden Cove na Raptor Cove (13. generacja Raptor Lake). Skok, w zależności od zastosowań, ma sięgać od 12 do 21 procent.

Według informatora, w przypadku laptopów planowane są obecnie przynajmniej dwie konfiguracje rdzeni: 2P + 8E oraz 6P + 8E. Dla desktopów spodziewany jest maksymalny zestaw w postaci 8P + 16E. Oznaczałoby to, że względem Raptor Lake nie otrzymamy kolejnego zwiększenia liczby rdzeni Efficient - ta zmiana ma nastąpić dopiero przy kolejnej, 15. generacji Arrow Lake, która miałaby rzekomo podwoić liczbę rdzeni E-Cores (do 32). MLID sugeruje także, że Meteor Lake zadebiutuje najpierw w notebookach (Q2 lub Q3 2023 roku), z kolei debiut desktopowych jednostek planowany jest obecnie na czwarty kwartał, gdzie zmierzyłby się z procesorami AMD Zen 5.

