Intel Meteor Lake - pierwszy wgląd w matrycę obliczeniową przedstawia nam rdzenie Redwood Cove oraz Crestmont

Wczoraj prezentowaliśmy zdjęcia procesorów 14. generacji Intel Meteor Lake, które pojawią się w laptopach. Choć do premiery nowej generacji pozostał jeszcze około rok (jednostki pojawią się na rynku w przyszłym roku, najwcześniej w drugim kwartale), firma coraz chętniej dzieli się kolejnymi informacjami na temat nowych procesorów. Podczas konferencji Intel visiON, producent pozwolił na upublicznienie pierwszych ujęć przedstawiających matrycę obliczeniową z rdzeniami Redwood Cove oraz Crestmont. Dzięki temu w sieci już pojawiły się bardziej szczegółowe analizy dotyczące budowy owych rdzeni oraz ich ogólnej struktury. Ponownie rdzenie Performance będą dużo większe w porównaniu do rdzeni Efficient. Potwierdzono także, że prezentowana próbka podczas konferencji to procesor 10-rdzeniowy.

W sieci pojawiła się pierwsza grafika przedstawiająca matrycę obliczeniową procesora Intel Meteor Lake. Prezentuje ona mobilną wersję, wyposażoną w 2 rdzenie Performance (Redwood Cove) oraz 8 rdzeni Efficient (Crestmont).

Poniżej przedstawiamy dwa zdjęcia prezentujące matrycę obliczeniową procesora Intel Meteor Lake. Pierwsza fotografia została przez nas podpisana, by mieć łatwy wgląd w to, gdzie dokładnie znajdują się rdzenie Redwood Cove oraz Crestmont. Drugie zdjęcie przedstawia z kolei dokładniejszy podział, przygotowany przez @Locuza. Zaprezentowany na Intel visiON 2022 procesor oferuje 2 rdzenie Performance oraz 8 rdzeni Efficient (2 klastry po 4 rdzenie). Redwood Cove może pochwalić się ponownie znacznie większymi rozmiarami w porównaniu do Crestmont - najprawdopodobniej rdzeń jest jeszcze większy niż Golden Cove. Struktura pamięci cache wydaje się jednak na pierwszy rzut oka podobna do tego, co otrzymamy w 13. generacji Raptor Lake. Wygląda na to, że po zmianach w 13. generacji, 14. generacja nie przyniesie pod tym względem znaczących modyfikacji.

Każdy z rdzeni Redwood Cove ma do dyspozycji od 2,5 do 3 MB pamięci cache L3. Dwa rdzenie Performance mają zatem maksymalnie 6 MB cache L3. Z kolei pojedynczy klaster E-Core, składający się z czterech rdzeni Crestmont posiada dostęp również do 2,5-3 MB pamięci cache L3. Rdzeń Redwood Cove posiada również 2 MB pamięci L2 (obecny Golden Cove ma 1,25 MB w konsumenckich jednostkach Alder Lake, jednak serwerowy Sapphire Rapids z tym samym typem rdzenia ma już 2 MB L2). Pojedynczy klaster E-Core ma z kolei dostęp do od 2 do 4 MB L2 - dokładne wartości poznamy bliżej premiery procesorów. Omawiana próbka inżynieryjna procesora ma zatem budowę 2+8, co daje 10 rdzeni z obsługą 12 wątków, o ile oczywiście Intel w dalszym ciągu nie zdecyduje się na wdrożenie wielowątkowości do rdzeni Crestmont.

Źródło: Le Comptoir du Hardware, Twitter @Locuza, PurePC.pl