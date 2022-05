Intel Meteor Lake - podczas konferencji visiON zaprezentowano gotowe procesory 14. generacji w wersjach dla laptopów

Wczoraj rozpoczęła się konferencja Intela o nazwie visiON 2022, podczas której prezentowane są najnowsze rozwiązania, nie tylko w zakresie procesorów, ale również układów graficznych dla centrów danych czy wyspecjalizowanych jednostek przygotowanych z myślą o obliczeniach z AI (vide Intel Habana Gaudi2). Podczas prezentacji w ramach konferencji visiON 2022, Intel publicznie zaprezentował procesory 14. generacji Meteor Lake w wersjach przeznaczonych dla laptopów oraz urządzeń hybrydowych. Spodziewamy się, że Meteor Lake wraz ze swoją kafelkową budową zostanie wprowadzony najpierw jako układy mobilne, a później również w wersjach desktopowych. Wygląd procesora Meteor Lake potwierdza wykorzystanie czterech różnych bloków, aczkolwiek firma nie zdradziła nadal który jest który.

Podczas konferencji visiON 2022, Intel zaprezentował mobilne procesory Meteor Lake w dwóch wersjach: jedna dla większości laptopów, druga ze zmniejszoną budową przeznaczoną m.in. dla urządzeń hybrydowych.

Podczas konferencji visiON 2022 Intel zaprezentował dwie wersje procesora 14. generacji Meteor Lake. Różnią się one przede wszystkim rozmiarami głównego bloku BGA, który następnie jest lutowany do płyty głównej. Jeden z nich ma standardowe rozmiary dla mobilnych jednostek Intela, drugi jest mniejszy i przystosowany do mniejszych wymiarów płyt głównych, a co za tym idzie może być umieszczony w niewielkich komputerach przenośnych, np. urządzeniach hybrydowych lub ze składanym ekranem. Ostatnio na działającym procesorze Meteor Lake z powodzeniem uruchomiono systemy Windows, Linux oraz Chrome OS. Masowa produkcja powinna ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku.

Na procesorach widzimy ponownie cztery różne kafelki, połączone ze sobą z pomocą technologii Foveros 3D. W 14. generacji Meteor Lake, Intel planuje wdrożenie kafelka obliczeniowego z hybrydową architekturą rdzeni x86, kafelka GFX z układem graficznym opartym na architekturze Xe-HPG, blok SoC oraz blok IO ze wszystkimi potrzebnymi kontrolerami. Wiemy, że kafelek obliczeniowy Compute Tile wykorzysta proces Intel 4, podczas gdy kafelek GFX będzie wytworzony przy użyciu litografii TSMC N3. SoC oraz IO pozostają niepotwierdzone, toteż nie mamy 100% pewności czy będą wyprodukowane w fabrykach Intela czy TSMC. Na końcu newsa dodatkowo możemy zobaczyć serwerowy procesor Intel Sapphire Rapids z czterema kafelkami obliczeniowymi. Każdy z nich posiada fizycznie 15 rdzeni Golden Cove, czy czym jeden rdzeń w każdym bloku jest wyłączony, przez co procesor oferuje maksymalnie 56 rdzeni.

Źródło: PC-Watch