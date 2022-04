Intel Meteor Lake - producent potwierdził kolejny kamień milowy. Nowe układy odpalono na Windowsie, Linuksie i Chrome OS

W tym roku odbędzie się premiera 13. generacji procesorów Intel Raptor Lake, które będą usprawnioną wersją dostępnych już modeli Alder Lake. Daleko idące zmiany chociażby w budowie procesorów uświadczymy w kolejnej, 14. generacji o kodowej nazwie Meteor Lake. Producent co jakiś czas informuje publicznie o postępach w pracach nad nową architekturą dla układów Intel Core. Meteor Lake na szeroką skalę wykorzysta technologię Foveros 3D, służącą do łącznia kafelków o różnych rozmiarach w jeden, układ o pełnych możliwościach. Będzie to także pierwsza generacja konsumenckich jednostek, w których wykorzystany będzie więcej niż jeden proces technologiczny. Intel potwierdził wykonanie kolejnego kamienia milowego dla 14. generacji, dzięki któremu przyszłoroczna premiera powinna nie mieć już żadnych opóźnień.

CEO firmy Intel, Pat Gelsinger, potwierdził że blok obliczeniowy procesora Intel Meteor Lake (tzw. Compute Tile) udało się z powodzeniem uruchomić na trzech różnych systemach: Windows, Linux oraz Chrome OS. Płytka obliczeniowa, która zawiera w sobie niewiadomą wciąż liczbę rdzeni Performance (Redwood Cove) oraz Efficient (Crestmont), wytworzona została wcześniej w litografii Intel 4, dawniej określana jako 7 nm. Teraz producent będzie w dalszym ciągu dopracowywał zegary obu rodzajów rdzeni. Wdrożenie na pełną skalę procesu Intel 4 odbędzie się w drugiej połowie tego roku, z kolei masowa produkcja układów Meteor Lake powinna ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku.

We have officially powered-on our first disaggregated product: Meteor Lake. An incredible milestone resulting from the efforts of so many across @intel. Congratulations, team! pic.twitter.com/eKvHzDqSiu