Intel Meteor Lake - wszystko co trzeba wiedzieć na temat 14. generacji procesorów Core dla komputerów PC

Intel w ostatnich miesiącach dosłownie atakuje nas informacjami na temat nowych procesorów czy litografii, które zostaną wprowadzone w kolejnych trzech latach. Plany producenta sięgają już przynajmniej czterech generacji procesorów oraz kolejnych czterech procesorów technologicznych. Dla entuzjastów PC szykują się bez wątpienia dobre czasy, bowiem Intel i AMD zamierzają bardzo mocno rywalizować o klientów, wprowadzając szereg innowacji oraz unikalnych funkcji dla swoich procesorów. W tym roku otrzymamy wprawdzie "tylko" odświeżoną, 13. generację Raptor Lake, jednak na przyszły rok zapowiedziano już znacznie ciekawszą premierę. Mowa o Intel Meteor Lake, który pod wieloma względami będzie znacząco się różnił od obecnych procesorów firmy.

Intel Meteor Lake to nowa, 14. generacja procesorów Core. Omawiamy nadchodzące układy na bazie wszystkich dotychczasowych informacji, także tych najnowszych pochodzących z Investor Meeting 2022.

Procesory Intel Core 12. generacji wprowadziły do desktopów hybrydową architekturę x86. Otrzymaliśmy wydajne rdzenie Performance (Golden Cove) oraz słabsze, ale bardziej energooszczędne rdzenie typu Efficient (Gracemont). Ta polityka będzie od teraz kontynuowana w kolejnych generacjach procesorów Intela. Zamysłem producenta jest stałe powiększanie liczby rdzeni Efficient, co zobaczymy już w tegorocznych układach Raptor Lake, gdzie otrzymamy do 8 rdzeni Performance oraz do 16 rdzeni Efficient. Przyszłością, wg. Intela, będzie także budowa procesora oparta o różnej wielkości kafelki, które zostaną połączone w jedną całość. Pierwszą generacją, która wykorzysta budowę z użyciem technologii Foveros 3D, będzie Meteor Lake. Prace nad procesorami posuwają się obecnie do przodu. W połowie ubiegłego roku Intel potwierdził zakończenie głównych prac nad kafelkiem obliczeniowym (CPU Tile), który składa się z dwóch typów rdzeni: Performance (Redwood Cove) oraz Efficient (Crestmont). Na poniższej wizualizacji widzimy ów pomysł Intela na budowę układów Meteor Lake. Widzimy łącznie cztery różne kafelki: CPU Tile z 4 rdzeniami P-Core oraz 4 rdzeniami E-Core (co oczywiście nie oznacza, że tylko taki procesor powstanie, z całą pewnością będą także układy z większą liczbą rdzeni P i E); GFX Tile, SoC Tile oraz IO Tile.

Wprowadzenie modułowej budowy z różnymi kafelkami ma pozwolić na bardziej elastyczne projektowanie układów w przyszłości, rozbudowując np. tylko niektóre elementy procesora lub wprowadzanie zupełnie nowych fragmentów. Bardzo ciekawy wydaje się także blok GFX Tile, który zawiera w sobie rozbudowany, zintegrowany układ graficzny. Jeśli przyjrzeć się powyższej grafice, widzimy że układ podzielony jest na mniejsze bloki obliczeniowe, najpewniej EU. Jeszcze w ubiegłym roku Intel potwierdził, że układ graficzny będzie posiadał maksymalnie 192 jednostki EU, a więc dwukrotnie więcej niż obecny Intel Iris Xe Graphics, posiadający 96 EU. Tak duże iGPU będzie z pewnością zauważalnie wydajniejsze w grach, umożliwiając rywalizację z nowymi układami AMD RDNA 2 w ich procesorach APU Rembrandt i nowszych. Ze względu na daleko idące zmiany w budowie procesorów Meteor Lake, jest bardzo małe prawdopodobieństwo kompatybilności z obecną podstawką LGA 1700. 14. generacja Intela porzuci także wsparcie dla pamięci DDR4, obsługując już wyłącznie nowsze moduły DDR5. Nie zabraknie także wsparcia dla magistrali PCIe 5.0 oraz obecności jednostek do obsługi obliczeń AI.

Intel Meteor Lake to jeden z najbardziej zaawansowanych projektów firmy w kontekście procesorów konsumenckich. Jak będzie wyglądać kwestia litografii? Wykorzystanie różnych kafelków sprawia, że poszczególne bloki będą mogły użyć różnych procesorów technologicznych. CPU Tile, czyli główny blok obliczeniowy procesora, wykorzysta proces Intel 4, będący czymś co wcześniej określano mianem 7 nm EUV. Jak pamiętacie z jeden z naszych wcześniejszych materiałów, litografia Intel 4 będzie najpierw wykorzystana w produkcji układu Intel Loihi 2 do obliczeń neuromorficznych. Według wcześniejszych informacji, blok GPU zostanie wyprodukowany przy użyciu litografii 3 nm od TSMC. Zagadką pozostaje SoC Tile oraz IO Tile - tutaj nie ma jeszcze żadnych konkretów, które by wskazywały czy Intel sam będzie produkował owe kafelki, czy zleci produkcję np. TSMC. Obecne plany firmy zakładają, że w drugiej połowie roku zakończony będzie finalny projekt Meteor Lake, otrzymując kompletną próbkę inżynieryjną. Jeśli tutaj nie będzie żadnych opóźnień, to przyszłoroczna premiera 14. generacji nie powinna być zagrożona.

Źródło: PurePC.pl