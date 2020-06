Intel Ice Lake-SP - odkryto serwerowy procesor z 24 rdzeniami

W ubiegłym roku zadebiutowały pierwsze procesory należące do rodziny Ice Lake i wykorzystujące 10 nm proces technologiczny - mowa oczywiście o mobilnych wersjach Ice Lake-U, do których niedługo dojdą także najbardziej energooszczędne warianty Ice Lake-Y. Kolejnym przystankiem dla tej generacji mają być serwerowe układy Intel Xeon, które pojawią się jeszcze w tym roku. Kilka miesięcy temu w bazie programu GeekBench pojawiła się pierwsza próbka inżynieryjna, która była sklejką wykorzystującą dwa procesory 6-rdzeniowe i 12-wątkowe, dając łącznie układ 12-rdzeniowy i 24-wątkowy. Teraz w bazach GeekBench oraz SiSoft Sandra pojawił się zupełnie nowy procesor. Dużo bardziej rozbudowany, bo wyposażony w 24 rdzenie oraz 48 wątków.

W programach SiSoft Sandra oraz GeekBench natknięto się na nową próbkę inżynieryjną procesora Intel Ice Lake-SP, który został wyposażony w 24 rdzenie oraz 48 wątków.

Jeśli plany Intela nie ulegną zmianie, do końca roku powinniśmy liczyć na premierę nowych, serwerowych układów Xeon Ice Lake-SP (platforma Intel Whitley), które jako pierwsze w ofercie producenta będą oferowały 10 nm proces technologiczny (oczywiście patrząc wyłącznie na ofertę serwerowych układów niebieskich). Według specyfikacji podanej przez benchmark GeekBench, układ ten to pojedynczy procesor, a nie sklejka, który został wyposażony w 24 fizyczne rdzenie z obsługą wielowątkowości. CPU posiada także 1,25 MB pamięci cache L2 na każdy rdzeń, co daje łącznie 30 MB. Ponadto jednostkę wyposażono w 36 MB pamięci cache L3.

Według wstępnych pomiarów, bazowy zegar procesora wyniósł 2,2 GHz, z kolei w trybie Turbo Boost został zwiększony do maksymalnie 2,9 GHz. Nie są to wysokie wartości, jednak nadal mamy do czynienia z próbką inżynieryjną. Liczymy, że do momentu faktycznej premiery zegar zostaną jeszcze zwiększone. Biorąc jednak pod uwagę problemy w sektorze mobilnym, nie powinniśmy oczekiwać znaczącego wzrostu taktowania. W teście jednowątkowym procesor uzyskiwał rezultaty w okolicach 4100 punktów, co jest dużo wyższą wartością w porównaniu do próbek sprzed kilku miesięcy (ok. 3400 punktów). W teście wielowątkowym, procesor zdołał wycisnąć przyzwoite 41962 punktów przy wspomnianym niskim taktowaniu.

Źródło: VideoCardz