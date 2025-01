Intel Granite Rapids i Sierra Forest - nadchodzące procesory serwerowe wykorzystają nowe nazewnictwo

Intel w ostatnich miesiącach wprowadził spore zmiany w nazewnictwie swoich procesorów. Największe z nich dotyczą aktualnie mobilnych jednostek Meteor Lake i kolejnej generacji desktopowych CPU Arrow Lake. Okazuje się, że także nazewnictwo nadchodzących procesorów serwerowych Granite Rapids i Sierra Forest doczeka się liftingu. Intel o zmianie poinformował podczas swojej konferencji Vision 2024, która odbyła się ostatnio w Arizonie.

Intel poinformował, że nadchodzące procesory serwerowe Granite Rapids i Sierra Forest będą wykorzystywały nową nazwę, co ma zaowocować lepszą przejrzystością oferty amerykańskiej firmy.

Omawiane procesory otrzymają uproszczone nazewnictwo bazujące na marce "Xeon 6". Cyfra oznaczała będzie w tym przypadku generację jednostek Xeon Scalable. Serwerowe procesory Emerald Rapids, które zadebiutowały pod koniec zeszłego roku, nie przejdą oczywiście żadnego rebrandingu. Wśród procesorów Xeon Scalable piątej generacji znajdują się aż 32 modele CPU, podzielone na łącznie osiem kategorii produktów. To sprawia, że oferta jest pokaźna i niełatwo zorientować się na pierwszy rzut oka, z jakim konkretnie procesorem mamy do czynienia. Nowe nazewnictwo ma być stosowane we wszystkich nadchodzących jednostkach serwerowych i można zakładać, że obejmie co najmniej kilka przyszłych generacji sprzętu.

Krok ten należy ocenić dobrze, ponieważ procesory Intel Xeon Scalable poprzednich generacji stosowały skomplikowane i nieprzejrzyste nazwy, które wymagały głębszych analiz. Choć w przypadku klientów biznesowych nie ma to kluczowego znaczenia (takie podmioty z reguły wiedzą, co kupują, niezależnie od stosowanej nazwy), to wszelkie media branżowe i ich odbiorcy powinni skorzystać na zmianie. Niestety nie znamy szczegółów, jaką dokładnie formę przyjmie drugi człon nazwy "Xeon 6". Jeśli potwierdzą się deklaracje Intela, to także w tej kwestii można oczekiwać uproszczeń. Bazujące na rdzeniach Efficient procesory Sierra Forest zadebiutują jeszcze w tym kwartale. Wykorzystujące rdzenie Performance jednostki Granite Rapids pojawią się w późniejszym terminie.

Źródło: Tom's Hardware