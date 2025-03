Intel Core Ultra 9 288V oraz Core Ultra 7 258V - pierwsze wyniki wydajności procesorów Lunar Lake dla laptopów

Dzisiaj w Berlinie odbyła się konferencja prasowa firmy Intel, podczas której oficjalnie zaprezentowana została nowa generacja procesorów Lunar Lake (Core Ultra 200V) dla laptopów. Jako jedna z pierwszych redakcji w Polsce, mieliśmy już okazję zobaczyć próbkę możliwości procesorów Intel Core Ultra 9 288V oraz Core Ultra 7 258V, których wydajność została zaprezentowana na specjalnym pokazie jeszcze przed startem oficjalnej specyfikacji. Testy dotyczyły zarówno programów do codziennego użytku, jak również gier czy czegoś bardziej wymagającego jak np. renderowanie w Blenderze. Do naszych testów pozostała jeszcze chwila czasu, jednak to co zobaczyliśmy w Berlinie wygląda bardzo optymistycznie.

W Berlinie mogliśmy zobaczyć pierwsze próbki możliwości procesorów Intel Core Ultra 9 288V oraz Core Ultra 7 258V. Jednostki Lunar Lake wykazują duży potencjał, zarówno w wydajności wielowątkowej, graficznej jak i w NPU.

Zarówno Intel Core Ultra 9 288V jak również Core Ultra 7 258V wykorzystują nową mikroarchitekturę Lion Cove dla rdzeni Performance oraz Skymont dla rdzeni Efficient. W obu przypadkach mowa o układach 8-rdzeniowych i 8-wątkowych z podziałem na cztery rdzenie Lion Cove i cztery rdzenie Efficient. Różnicą jest nieco wyższe taktowanie dla Core Ultra 9 288V, które sięga 5,1 GHz dla rdzeni Performance (Efficient w obu przypadkach pracuje z maksymalnym taktowaniem 3,7 GHz). Do tego dochodzi zintegrowany układ graficzny Intel ARC 140V z 8 rdzeniami Xe-Core i oparty na architekturze Xe2. Jak oba procesory wypadają w testach?

Intel Core Ultra 9 288V (w laptopie ASUS Zenbook S 14) został przetestowany przez nas m.in. w oprogramowaniu UL Procyon Office Productiuvity Benchmark, a więc w programach pakietu Microsoft 365 (Word, Excel, PowePoint, Outlook). Procesor Lunar Lake uzyskał 7711 punktów. Jest to znacznie wyższy rezultat w porównaniu chociażby do AMD Ryzen AI 9 HX 370 w ASUS Zenbook S 16, który niedawno testowaliśmy (6425 punktów). Wynik ten został uzyskany przy poborze mocy nieprzekraczającym 30 W, co jest dobrym prognostykiem w temacie efektywności energetycznej. Z kolei w Blenderze, Intel Core Ultra 9 288V z układem ARC 140V wyrenderował obiekt (z użyciem m.in. Ray Tracingu) w czasie o połowę krótszym niż Intel Core Ultra 155H z układem graficznym Intel ARC Graphics (36 minut kontra 18 minut).

Intel Core Ultra 9 288V Intel Core Ultra 7 155H UL Procyon Productivity Test 7711 pkt 6623 pkt Renderowanie w Blender (RT) 18 min 36 min UL Procyon AI Benchmark (OpenVINO, Integer) 1818 pkt 282 pkt

Pojawiło się również kilka testów z wykorzystaniem AI. Przykładowo w UL Procyon, z wykorzystaniem platformy Intel OpenVINO i z wnioskowaniem Integer (liczby całkowite), procesor Intel Core Ultra 9 288V z układem NPU nowej generacji uzyskał wynik 1818 punktów. Dla porównania Intel Core Ultra 7 155H w naszej bazie wyników, w tym samym teście uzyskał zaledwie 282 punkty. Wynik Intel Lunar Lake jest wyższy także od Snapdragona X Elite (ASUS Vivobook S 15), działającego w oparciu o platformę Snapdragon SNPE (1645 punktów). Intel Core Ultra 9 288V przetestowano także w GeekBench AI, gdzie wynik dla FP32 to 19422 punkty, natomiast dla obliczeń FP16 - 19596 punktów. Dla porównania AMD Ryzen AI 9 HX 370 ma około 8000 punktów przy FP32 oraz około 12000 punktów przy FP16.

Nie zabrakło również kilku gier, choć głównie były to wbudowane benchmarki. W Shadow of the Tomb Raider, procesor Intel Core Ultra 9 288V uzyskał średnio 73 klatki na sekundę na średnich ustawieniach graficznych i w Full HD z pomocą techniki skalowania XeSS Performance. Benchmark dla Cyberpunka 2077 zakończył się z wynikiem nieco ponad 61 FPS-ów, także na średnich ustawieniach w Full HD i z dodatkiem XeSS 1.2 Performance. W 3DMark Solar Bay (benchmarku niestety nie ma w naszej bazie testów), Intel ARC 140V w Core Ultra 9 288V zdobył 15 694 punkty. Dla porównania - najwyższe wyniki dla ARC Graphics w Core Ultra 9 185H oscylują w okolicach 14000 punktów (przy znacznie wyższym poborze mocy), natomiast dla Intel Core Ultra 7 155H to około 13500 punktów.

Możliwości Intel ARC 140V pokazano także w popularnej grze DOTA 2. Tutaj porównano wspomniane iGPU w procesorach Intel Core Ultra 9 288V oraz Core Ultra 7 258V; AMD Radeon 890M w AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz Adreno X1 w Snapdragonie X Elite (X1E-80-100). Rozdzielczość to Full HD przy wysokich ustawieniach graficznych. Laptop z Intel Core Ultra 9 288V przekroczył 60 klatek na sekundę (przy poborze mocy notebooka na poziomie około 40 W), natomiast wariant z Intel Core Ultra 7 258V miał 57 FPS (pobór mocy laptopa to 35.5 W). AMD Ryzen AI 9 HX 370 z Radeon 890M uzyskał 56 klatek przy poborze mocy 47 W (cała platforma). Na końcu pozostał notebook ze Snapdragonem X Elite i Adreno X - tutaj wynik to 46 klatek na sekundę, przy poborze mocy urządzenia w granicach 42 W. Na końcu z gier zobaczyliśmy jeszcze wyścigi F1 24, gdzie także porównano Intel ARC 140V (Core Ultra 9 288V), AMD Radeon 890M (Ryzen AI 9 HX 370) oraz Qualcomm Adreno X1 (Snapdragon X Elite). Ten pierwszy uzyskiwał około 85-90 FPS-ów, Radeon 890M kończył w okolicach 73 FPS-ów, natomiast Qualcomm Adreno X1 GPU rzadko przekraczał 50 klatek na sekundę. To oczywiście wstępne testy, a w rzeczywistości dużo będzie zależeć od poszczególnych gier, bowiem niektóre preferują podzespoły Intela, inne z kolei bardziej skręcają w stronę AMD. Qualcomm będzie tutaj na straconej pozycji niezależnie od gier, bo ta platforma domyślnie nie jest ukierunkowana na granie (dużo gier nie działa).

Ponownie zademonstrowano także pobór mocy procesorów Intel Lunar Lake oraz Meteor Lake w sytuacji, gdy odtwarzany jest materiał wideo 4K, zakodowany z użyciem kodeka AV1. Procesor Intel Lunar Lake nigdy nie przekroczył 10 W, podczas gdy układ Meteor Lake zazwyczaj wahał się w granicy od 15 do 20 W, ze skokami powyżej 30 W. Pierwsze, wstępne testy Intel Core Ultra 9 288V oraz Core Ultra 7 258V pokazały, że w nowej generacji procesorów drzemie bardzo duży potencjał i to pomimo oferowania zaledwie 8 rdzeni z podziałem na 4 + 4. Niedługo siadamy do naszych testów w spokojniejszych warunkach i z pewnością będzie okazja do weryfikacji tego, co zobaczyliśmy podczas wydarzenia w Berlinie.

