Intel Lunar Lake - prezentacja procesorów Core Ultra 200V dla laptopów. Specyfikacja i wydajność Lion Cove, Skymont oraz Xe2

Na przełomie maja oraz czerwca wzięliśmy udział w wydarzeniu Intel Tech Tour na Tajwanie, gdzie mogliśmy usłyszeć mnóstwo informacji na temat procesorów Lunar Lake. Wydarzenie pokrywające się z targami Computex w Tajpej było jednak ukierunkowane na ogólną charakterystykę mikroarchitektury Lion Cove i Skymont, a także możliwości architektury Xe2 (GPU) w zakresie poprawy efektywności energetycznej. Ze względu na fakt, że w tamtym momencie do premiery wciąż pozostało kilka miesięcy, producent nie skupiał się na oficjalnej nomenklaturze, liście SKU czy wydajności poszczególnych jednostek. Dzisiaj poznaliśmy w końcu szereg konkretnych danych, ponieważ to właśnie dzisiaj - w Berlinie - odbywa się oficjalna prezentacja układów Intel Core Ultra 200V dla laptopów. Producent tą generacją chce przede wszystkim pokazać, że architektura x86 może wciąż walczyć z ARM chociażby pod kątem stosunku perf/wat.

Intel oficjalnie zaprezentował procesory Core Ultra 200V z rodziny Lunar Lake, które jako pierwsze skorzystają z mikroarchitektur Lion Cove i Skymont dla rdzeni x86 oraz zintegrowanych układów graficznych Xe2.

Intel Core Ultra 200V to nowa seria procesorów, która korzysta z mikroarchitektury Lion Cove dla rdzeni Performance oraz Skymont dla rdzeni Efficient (w Lunar Lake są one nową "Low Power Island", a więc w dosłownym znaczeniu są nową, energooszczędną wyspą; po raz pierwszy pomysł został przedstawiony w generacji Meteor Lake). Średni wzrost IPC to 14% dla Lion Cove oraz aż 68% dla Skymont, dzięki czemu drugi z typów rdzeni w wielu scenariuszach zbliży się wydajnością do dotychczasowych rdzeni Performance (Golden Cove / Raptor Cove), zachowując jednocześnie imponującą efektywność energetyczną.

Intel Core Ultra 9 288V Intel Core Ultra 7 268V Intel Core Ultra 7 266V Intel Core Ultra 7 258V Intel Core Ultra 7 256V Generacja Lunar Lake Lunar Lake Lunar Lake Lunar Lake Lunar Lake Architektura P-Core: Lion Cove

E-Core: Skymont

iGPU: Xe2 Litografia TSMC N3B + N6 Rdzenie/wątki 8C/8T Konfiguracja P-Core: 4C/4T

E-Core: 4C/4T Zegar Turbo (P-Core) 5,1 GHz 5,0 GHz 5,0 GHz 4,8 GHz 4,8 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz 3,7 GHz Pamięć RAM 32 GB LPDDR5X 8533 MHz

Dual Channel

Dual Rank 32 GB LPDDR5X 8533 MHz

Dual Channel

Dual Rank 16 GB LPDDR5X 8533 MHz

Dual Channel

Single Rank 32 GB LPDDR5X 8533 MHz

Dual Channel

Dual Rank 16 GB LPDDR5X 8533 MHz

Dual Channel

Dual Rank Układ iGPU Intel ARC 140V Intel ARC 140V Intel ARC 140V Intel ARC 140V Intel ARC 140V Budowa iGPU 8 Xe-Core 8 Xe-Core 8 Xe-Core 8 Xe-Core 8 Xe-Core Taktowanie iGPU 2050 MHz 2000 MHz 2000 MHz 1950 MHz 1950 MHz Moc NPU4 48 TOPS (6xGen.4) 48 TOPS (6xGen.4) 48 TOPS (6xGen.4) 47 TOPS (6xGen.4) 47 TOPS (6xGen.4) Moc XMX AI 67 TOPS 66 TOPS 66 TOPS 64 TOPS 64 TOPS Cache L3 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB 12 MB Copilot+ PC Tak Tak Tak Tak Tak TDP PL1 30 W (cTDP - 17 W) 17 W (cTDP - 8 W) 17 W (cTDP - 8 W) 17 W (cTDP - 8 W) 17 W (cTDP - 8 W) TDP PL2 37 W 37 W 37 W 37 W 37 W

Ta ostatnia jest prezentowana chociażby w kontekście wydajności wielowątkowej w zestawieniu z poprzednią generacją - Core Ultra 100 (Meteor Lake). Pierwszy przykład dotyczy działania z limitem mocy ograniczonym do 9 W. Procesor Lunar Lake z 8 wątkami oferuje tutaj o ponad 20% wyższą wydajność wielowątkową w porównaniu do 14-rdzeniowego procesora Meteor Lake (o budowie 4 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core). Przy limicie 17 W (a więc domyślnym dla prawie wszystkich modeli Core Ultra 200V), wydajność 8 wątków takiego procesora jest o 10% wyższa w porównaniu do układu Meteor Lake z 22 wątkami (budowa: 6 P-Core + 8 E-Core + 2 LP E-Core). W zapowiedziach Intela jest to wynik naprawdę imponujący, bo dotyczący układów korzystających wyłącznie z 8 wątków (Lion Cove, podobnie jak Skymont, jest pozbawiony w konsumenckich wersjach obsługi Hyper-Threading) i w niskim zakresie limitów mocy. Dopiero przy podwyższeniu limitów do 23 W, procesor Meteor Lake z 22 wątkami będzie o kilka procent wydajniejszy od Lunar Lake z 8 wątkami.

Intel Core Ultra 5 238V Intel Core Ultra 5 236V Intel Core Ultra 5 228V Intel Core Ultra 5 226V Generacja Lunar Lake Lunar Lake Lunar Lake Lunar Lake Architektura P-Core: Lion Cove

E-Core: Skymont

iGPU: Xe2 Litografia TSMC N3B + N6 Rdzenie/wątki 8C/8T Konfiguracja P-Core: 4C/4T

E-Core: 4C/4T Zegar Turbo (P-Core) 4,7 GHz 4,7 GHz 4,5 GHz 4,5 GHz Zegar Turbo (E-Core) 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz 3,5 GHz Pamięć RAM 32 GB LPDDR5X 8533 MHz

Dual Channel, Dual Rank 16 GB LPDDR5X 8533 MHz

Dual Channel, Single Rank 32 GB LPDDR5X 8533 MHz

Dual Channel, Dual Rank 16 GB LPDDR5X 8533 MHz

Dual Channel, Single Rank Układ iGPU Intel ARC 130V Intel ARC 130V Intel ARC 130V Intel ARC 130V Budowa iGPU 7 Xe-Core 7 Xe-Core 7 Xe-Core 7 Xe-Core Taktowanie iGPU 1850 MHz 1850 MHz 1850 MHz 1850 MHz Moc NPU4 40 TOPS (5xGen.4) 40 TOPS (5xGen.4) 40 TOPS (5xGen.4) 40 TOPS (5xGen.4) Moc XMX AI 53 TOPS 53 TOPS 53 TOPS 53 TOPS Cache L3 8 MB 8 MB 8 MB 8 MB Copilot+ PC Tak Tak Tak Tak TDP PL1 17 W (cTDP - 8 W) 17 W (cTDP - 8 W) 17 W (cTDP - 8 W) 17 W (cTDP - 8 W) TDP PL2 30 W 30 W 30 W 30 W

W oprogramowaniu, procesory Intel Lunar Lake również mają oferować co najmniej przyzwoitą wydajność. W UL Procyon Office Productivity (a więc zestawie testów wykonywanych w programach Microsoft Word, Excel, PowerPoint i Outlook), Intel Core Ultra 9 288V ma osiągi porównywalne z AMD Ryzen AI 9 HX 370. Podobnie wygląda to w Speedometer 3. Jednak już w CrossMarku czy Handbrake (sprzętowe kodowanie), Intel Lunar Lake będzie znacznie wydajności zarówno od AMD Strix Point jak i Qualcomm Snapdragon X. W przypadku wydajności jednowątkowej, Intel Core Ultra 9 288V w Cinebench 2024 ma oferować prawie 20% lepszą wydajność od AMD Ryzen AI 9 HX 370 oraz od 6 do 14% lepsze osiągi od Snapdragona X Elite (oznaczenia X1E-78-100 oraz X1E-80-100). Warto również dodać, że Intelowi udało się obniżyć znacząco opóźnienie w dostępie do pamięci RAM - do około 90 ns. Ma to być rezultat lepszy o 30% od AMD Strix Point oraz o 40% lepszy od Intel Meteor Lake. W dużej mierze to zasługa samego projektu Lunar Lake, gdzie DRAM jest umieszczony na tej samej płytce.

Sporo dobrego zapowiada się także w kontekście wydajności zintegrowanych układów graficznych Intel ARC 140V oraz Intel ARC 130V, które jako pierwsze absorbują możliwości architektury Xe2, nastawionej na wzrost wydajności oraz (przede wszystkim) na znacznie lepszą efektywność energetyczną. Intel ARC 140V, według testów producenta, średnio zaoferuje nieco ponad 30% lepszą wydajność od Intel ARC Graphics (8 Xe-Core), będącego częścią procesora Core Ultra 7 155H (Meteor Lake). Intel ARC 140V w Lunar Lake ma być także średnio o 16% mocniejszy od AMD Radeon 890M w Ryzen AI 9 HX 370, przynajmniej na bazie przedstawionych na wykresach gier. Nie zabrakło natomiast prztyczka w stronę Qualcomma - w 23 z zaprezentowanych gier, wbudowane układy graficzne Adreno X1 w ogóle nie były w stanie uruchomić produkcji, natomiast w pozostałych różnica w wydajności na korzyść Intel Lunar Lake miałaby sięgać średnio 68% (mowa o porównaniu ze Snapdragonem X Elite o oznaczeniu X1E-84-100). Do tego dochodzi sprzętowa Ray Tracingu, która to z kolei ma znacząco przewyższać możliwości obecnych układów iGPU od AMD. Mowa o różnicy rzędu średnio 30% na korzyść architektury Xe2 względem RDNA 3.5. W przypadku Qualcomma także nie zabrakło takiego zestawienia i cóż... w każdej z testowanych gier wynik to okrągłe 0 FPS. Do tego dochodzi także obsługa XeSS z włączeniem rdzeni XMX drugiej generacji, oferując w ten sposób lepszą wydajność niż w poprzedniej generacji przy zachowaniu wierniejszej jakości obrazu.

Nowy Media Engine w układach graficznych Intel ARC 1x0V jest prawdziwym kombajnem multimedialnych, obsługującym wszystkie najważniejsze obecnie kodeki, w tym HEVC (do 8K i 60 FPS, z HDR i 10-bitową głębią barw, zarówno w kontekście kodowania jak i dekodowania wideo), VP9, AV1 czy VVC (H.266, sprzętowe dekodowanie czym różni się od Meteor Lake, gdzie obsługa była zaledwie software'owa). Intel przedstawił kilka przykładów transkodowania wideo z jednego na inny kodek i w każdym przypadku Media Engine w Lunar Lake oferuje znacznie lepsze rezultaty niż silniki obrazu w AMD Strix Point oraz w Snapdragonach X.

Procesory Intel Lunar Lake będą także znacznie mocniejsze (niż Meteor Lake) w zakresie wbudowanego NPU do akceleracji obliczeń pod sztuczną inteligencję. Do tego producent zacieśnia współpracę z Adobe, by wykorzystać możliwości nowego NPU. Przykładowo odszumianie obrazu z użyciem algorytmów AI ma być prawie 1.5x wydajniejsze niż na Snapdragonie X Elite (X1E-78-100) oraz o prawie 80% względem Intel Core Ultra 7 155H. Z kolei AI Rotoscoping (w domyśle chodzi o wycinanie zaznaczonych fragmentów obrazu) mowa o 54% wzroście wydajności względem poprzednika z generacji Meteor Lake (w Snapdragonach X ta funkcja w oprogramowaniu Adobe After Effects w ogóle nie działa).

Jeśli chodzi o komunikację, to platformy na bazie Intel Lunar Lake będą obsługiwać m.in. bezprzewodowy standard Wi-Fi 7 (5 Gig), Thunderbolt 4 (minimum dwa porty w urządzeniu) oraz Bluetooth 5.4. Procesory oferują również dedykowane silniki oraz kontrolery, które mają znacząco poprawić kwestię bezpieczeństwa: Intel Silicon Security Engine, Intel Graphics Security Controller, Convereged Security & Manageability Engine oraz Intel Partner Security Engine. Oczywiście nie brakuje również wsparcia dla platformy Intel Evo, gdzie producenci laptopów chcący otrzymać certyfikat, muszą liczyć się z koniecznością kilkuetapowego procesu weryfikacyjnego, trwającego przynajmniej 12 miesięcy i podczas którego sprawdzane są możliwości laptopa pod kątem chociażby działania peryferii (kamery internetowe, systemy audio, łączność bezprzewodowa Wi-Fi oraz Bluetooth), czasu pracy na zasilaniu akumulatorowym oraz możliwości w zakresie szybkiego ładowania urządzeń oraz natychmiastowego wybudzania z trybu hibernacji czy weryfikowania działania systemów chłodzenia poszczególnych notebooków.

Intel Lunar Lake zadebiutuje z łącznie ośmioma wariantami procesorów: Intel Core Ultra 9 288V, Core Ultra 7 268V, Core Ultra 7 266V, Core Ultra 7 258V, Core Ultra 7 256V, Core Ultra 5 238V, Core Ultra 5 236V, Core Ultra 5 228V oraz Core Ultra 5 226V. Wszystkie oferują tą samą liczbę rdzeni i wątków (8C/8T), a różnice dotyczą m.in. taktowania (producent obecnie podaje tylko częstotliwość pracy w Turbo Boost), konfigurację pamięci RAM (16 GB Dual Channel i Single Rank lub 32 GB Dual Channel i Dual Rank) oraz zintegrowanych układów graficznych (Intel ARC 140V lub ARC 130V) i ich częstotliwości pracy oraz możliwości w zakresie mocy NPU. Sklepowa premiera laptopów z Intel Lunar Lake odbędzie się 24 września, przy czym zamówienia przedpremierowe można składać już od dzisiaj. W sprzedaży pojawi się ponad 80 urządzeń od ponad 20 wiodących producentów oraz partnerów Intela. W momencie kiedy to czytacie, my jesteśmy po pierwszych pokazach wydajności Intel Lunar Lake w grach i programach. Kolejne informacje (wraz z prezentacjami laptopów) będą umieszczane oczywiście na PurePC.pl, jako że jesteśmy obecni na miejscu.

Źródło: PurePC