Intel Core i9-13900HK - mobilny procesor podkręcony do prawie 6 GHz przy użyciu nieopublikowanego programu

Inżynier Mechatroniki Roman Hartung znany bardziej jako der8auer, na swoim niedawnym filmie na YouTube zdał relację z odwiedzonego labolatorium Intela - OC-Lab. Używając niewydanego programu o nazwie ROC (Real-Time Overclocking), udało mu się podkręcić procesor Intel Core i9-13900HK do imponujących, a zarazem stabilnych 5,8 GHz. Co wiemy o wewnętrznym programie Intela?

Roman rzecz jasna nie udał się do OC-Lab tylko po to, żeby podkręcić jeden model procesora. Odwiedził go również po to, aby zobaczyć prototypy i nadchodzące procesory, które są dopiero w fazie opracowywania. Na początku opowiada o tym, że będzie miał możliwość korzystać ze specjalnej płyty głównej, w której można wymienić chipset i ma kilka innych wyjątkowych funkcji. Dostępne na niej jest złącze ITP, które pozwala na bezpośredni dostęp do procesora. Na filmie możemy również zobaczyć wymianę chipsetu C790 na B760, co jest bardzo niecodziennym widokiem. Następnie pokazana jest najbardziej interesująca część - program ROC. Według Hartung'a jest to uproszczona wersja znanego nam programu XTU. Oprogramowanie przeznaczone jest wewnętrznie dla firmy do testowania procesorów i zmiany ich parametrów w czasie rzeczywistym. Ma też kilka istotnych różnić od ogólnodostępnego XTU.

W przeciwieństwie do niego można sterować każdym rdzeniem za pomocą jednego kliknięcia. Co równie ciekawe, można dostosowywać różne parametry we wszystkich procesorach, bez względu na ich architekturę. Jak widzimy na załączonych zdjęciach, Roman miał możliwość korzystać ze zmodyfikowanej wersji oprogramowania "der8auer Xtreme Edition". Zamontowany procesor składa się z 6 rdzeni P-Core (Performance) oraz 8 rdzeni E-Core (Efficient). Częstotliwość (w trybie Turbo Boost) tych pierwszych to 5,4 GHz, natomiast drugich 4,1 GHz. Ze wsparciem programu ROC udało się podkręcić rdzenie, aż do 5,985 GHz, jednak w tym momencie doszło do zatrzymania systemu. Stabilna częstotliwość, z jaką może pracować procesor to 5,8 GHz. Jest to bardzo dobry wynik, zważając na to, że jest to procesor przeznaczony do laptopów.

