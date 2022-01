Intel Core i9-12900KS doczekał się pierwszych testów w benchmarku Cinebench R23. Wyniki procesora zgodne z oczekiwaniami

Intel Core i9-12900K to aktualnie najszybszy konsumencki desktopowy procesor. Ten 16-rdzeniowy/24-wątkowy procesor oparty na wyjątkowej architekturze Alder Lake stanowi prawdziwy pokaz siły Intela, który po chwilowej zadyszce i niezbyt udanych Comet i Rocket Lake'ach w końcu zaprezentował przełomowe produkty. Wspomniany i9-12900K to prawdziwy klejnot w koronie Niebieskich, jednak zaszczytne miano najszybszego układu może już wkrótce przypaść innemu modelowi. Jak zapowiedziano, w drodze jest już Core i9-12900KS, czyli tak naprawdę bardziej dopracowana i firmowo podkręcona wersja i9-12900K, która zdolna będzie osiągać jeszcze lepsze wyniki. Mamy już dowód na to, że jej sklepowy debiut jest całkiem nieodległy.

Testowany Intel Core i9-12900KS pracował z maksymalnym taktowaniem 5,4 GHz i wykręcił wynik 29519 pkt w teście Multi-Core. To bardzo dobry rezultat, jak najbardziej zgodny z oczekiwaniami.

Pewien tester zdążył zapoznać się już testową wersją tego procesora (zapewne to próbka kwalifikacyjna), a screeny z przeprowadzanych testów pojawiły się właśnie w sieci. Intel Core i9-12900KS został sprawdzony w Cinebench R23. Choć producent celuje w maksymalne zegary 5,5 GHz (single-core) i 5,2 GHz (multi-core), chip pracował z maksymalnym taktowaniem 5,4 GHz i wykręcił wynik 29519 pkt w teście Multi-Core. To bardzo dobry rezultat, jak najbardziej zgodny z oczekiwaniami. Układ zainstalowany był na płycie głównej ASUS ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI.

Powyżej widzimy jeszcze screena z innej platformy testowej wyposażonej w płytę MSI MEG Z690 Unify-X i pamięci RAM DDR5-7398. Wygląda więc na to, że procesor jest już na prostej drodze do sklepów, choć rzecz jasna na debiut musimy jeszcze poczekać. Po tym jak okazało się, że AMD wyda tylko jeden konsumencki układ z 3D V-Cache (Ryzen 7 5800X3D), Intel nie musi spieszyć się z odpowiedzią i może zaprezentować najszybszego Alder Lake'a w dogodnym dla siebie terminie. Spekuluje się jednak, że bez względu na wszystko Intel Core i9-12900KS pojawi jeszcze w tym kwartale.

