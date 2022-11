Intel Core i5-13400 - procesor został przetestowany w CPU-Z. Chip wypada tylko nieco gorzej od Core i5-12600K

Jesteśmy już po debiucie pierwszych procesorów Intel Core 13. generacji, które mimo niewielkich zmian względem poprzedników stanowią całkiem dobrą propozycję dla graczy i entuzjastów. Trzeba jednak wiedzieć, że póki co wejście w nową platformę jest dosyć kosztowne, ale na szczęście w drodze są już kolejne, niżej pozycjonowane modele, jak np. Core i5-13400. Procesor ten doczekał się już pierwszego testu w CPU-Z, a wyniki okazały się zgodne z oczekiwaniami.

Oszczędni gracze zdecydowanie mają na co czekać - w końcu technicznie Intel Core i5-13400 to tylko nieco niżej taktowany i5-12600K. Nie wiemy tylko, kiedy producent zdecyduje się na wydanie tańszych modeli Core 13. generacji.

Intel Core i5-13400 to 10-rdzeniowy (6P+4E) i 16 wątkowy procesor pracujący z taktowaniem bazowym 2,5 GHz i taktowaniem Boost 4,6 GHz (TDP 65 W). Wedle wcześniejszych doniesień układ ma bazować na matrycy Raptor Lake B0 lub Alder Lake C0. Względem bezpośredniego poprzednika (i5-12400) mamy tu nie tylko dodatkowe cztery rdzenie "Efficient" (Gracemont), ale również zegary wyższe o 200 MHz podczas obciążenia. Mocniejsza specyfikacja z pewnością przełoży się na wyższe wyniki wydajności, co widać już po poniższym rezultacie z CPU-Z. Procesor wykręcił 729,3 pkt w Single-Thread i 6591 pkt w Multi-Thread.

Intel Core i5-13600K Intel Core i5-13600KF Intel Core i5-13600 Intel Core i5-13500 Intel Core i5-13400 Intel Core i3-13100 Rodzina CPU Raptor Lake-S Litografia Intel 7 (10 nm) Rdzenie/wątki 14C/20T (6x P-Core + 8x E-Core) 10C/16T (6x P-Core + 4x E-Core) 4C/8T (4x P-Core) Zegar bazowy / Turbo 3,5 GHz / 5,2 GHz 3,5 GHz / 5,2 GHz 2,7 GHz / ? 2,5 GHz / 4,7 GHz 2,5 GHz / 4,6 GHz 3,4 GHz Cache L3 24 MB 20 MB 12 MB Układ iGPU UHD 770 - UHD 770 UHD 770 TDP (PBP) 125 W 125 W 65 W 65 W 65 W 60 W

W porównaniu do modelu i5-12400 nadchodzący chip wypada nieznacznie szybciej w ST (729 vs. 702) i nawet 32% lepiej w MT (6591 vs 4988). Core i5-13400 prezentuje się też nieźle na tle podobnie skonfigurowanego, lecz szybciej taktowanego modelu i5-12600K (6P+4E), który notuje ok. 750 pkt w ST i ponad 7000 pkt w MT. Warto też dodać, że pod względem wydajności wielowątkowej bohater tego newsa dzielnie rywalizuje też z Ryzenem 7 5800X (ok. 6600 pkt). Oszczędni gracze mają więc na co czekać. Nie wiemy tylko, kiedy producent zdecyduje się na wydanie tańszych modeli Core 13. generacji. Liczymy jednak, że usłyszymy jeszcze o nich przed końcem tego roku.

Źródło: VideoCardz, @9550pro