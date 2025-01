Intel ARC Pro A60 i ARC Pro A60M - oficjalnie zapowiedziano nowe układy graficzne przeznaczone do stacji roboczych

Intel zapowiedział oficjalnie dwa nowe modele układów graficznych przeznaczonych do profesjonalnych zastosowań. Intel ARC Pro A60 to karta do stacjonarnych stacji roboczych. Intel ARC Pro A60M będzie z kolei przeznaczony do rozwiązań mobilnych. Pierwszy z zaprezentowanych układów cechuje się dosyć kompaktową budową. GPU po debiucie będą najszybszymi propozycjami amerykańskiej firmy skierowanymi ściśle do tego typu zastosowań.

Jak twierdzi Intel, nowe układy graficzne są znaczącym krokiem naprzód w porównaniu z dotychczas obecnymi na rynku produktami tej firmy. Odnotowany zostanie wyraźny postęp względem Intel ARC Pro A40 i ARC Pro A50. Karta graficzna Intel ARC Pro A60 wyposażona będzie w 16 rdzeni Xe, 256 jednostek wykonawczych, 16 jednostek RT i 256 jednostek XMX. Układ skorzysta też z 12 GB pamięci GDDR6, działającej w oparciu o szynę 192-bitową. Intel ARC Pro A60M zaoferuje bliźniaczą specyfikację z wyjątkiem ilości dostępnej pamięci. W tym przypadku można liczyć bowiem na 8 GB i szynę 128-bitową.

Oba układy graficzne działają w oparciu o 16 linii magistrali PCIe. Jest to znacząca zmiana w porównaniu z poprzednimi modelami z tej rodziny, które obsługiwały jedynie 8 linii. Co ciekawe mobilny Intel ARC Pro A60M jest jednym z nielicznych układów tego typu, które wykorzystują 16 linii PCIe. Całkowity pobór mocy wynosi 130 W dla wariantu stacjonarnego i 95 W dla wariantu mobilnego. W przypadku Intel ARC Pro A60 uwagę zwraca niewielka grubość karty. Zajmuje ona bowiem zaledwie jeden slot, co czyni ją dosyć kompaktowym rozwiązaniem, jak na dzisiejsze standardy. Chłodzenie utrzymane jest w turbinowym stylu.

Jeśli chodzi o rzeczywistą wydajność zaprezentowanych układów, to nie należy spodziewać się wygórowanych wyników. Teoretyczna moc obliczeniowa konsumenckiego Intel ARC 770 jest znacznie większa. Nowe rozwiązania będą zatem przeznaczone do stacji roboczych z niższej półki. To właśnie w tym zastosowaniu układy Intela mogą się sprawdzić. Wiele może jednak zależeć też od ceny, która na tę chwilę nie została jeszcze oficjalnie ujawniona. Według pogłosek, Intel ARC Pro A60 może kosztować na rynku amerykańskim 175 dolarów, co czyniłoby go dosyć opłacalnym zakupem. Stacjonarny model powinien być dostępny na rynku w przeciągu kilku tygodni. Wariant mobilny pojawi się na nim za kilka miesięcy.

