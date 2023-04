Intel ARC PRO A60 dostrzeżony na stronie CompuBench. Przeznaczeniem układu będzie rynek profesjonalny

Seria układów graficznych Intel ARC nie ogranicza się do rynku zwykłych konsumentów. Dostępne są też modele o oznaczeniach PRO przeznaczone przede wszystkim do stacji roboczych. Wiele wskazuje na to, że już wkrótce do obecnych na rynku GPU dołączą kolejne warianty. Choć ich wydajność nie będzie zapewne mogła dorównać produktom konkurencji, to potencjalny debiut dowodzi, że Intel nie zamierza odpuszczać także w tym segmencie.

Na stronie benchmarku CompuBench zaobserwowano nowe modele układów graficznych Intela, których przeznaczeniem będą profesjonalne stacje robocze. Można liczyć nawet na podwojenie wydajności w stosunku do już obecnych na rynku rozwiązań z tej rodziny.

Na rynku dostępne są aktualnie trzy modele profesjonalnych GPU amerykańskiej firmy: Intel ARC PRO A50, A40 oraz A30M. Ostatni z nich dedykowany jest oczywiście laptopom. Wszystkie bazują na rdzeniu graficznym ACM-G11. W bazie CompuBench pojawił się wpis sugerujący, że przygotowywane są także układy z serii Intel ARC PRO A60. W niedalekiej przyszłości mają zadebiutować zarówno warianty przeznaczone do stacjonarnych, jak i mobilnych rozwiązań roboczych. Zapewne nie będą one w stanie zagrozić propozycjom NVIDII i AMD, ale dowodzi to determinacji firmy z Santa Clara w procesie, który ma na celu w przyszłości nawiązanie równorzędnej walki z największymi graczami na rynku.

Intel ARC PRO A60/A60M Intel ARC PRO A50 Intel ARC PRO A40 Intel ARC PRO A30M Rdzeń graficzny ACM-G10/G12 (?) ACM-G11 ACM-G11 ACM-G11 Rdzenie Xe 16 8 8 8 Rdzenie FP32 2048 1024 1024 1024 Taktowanie rdzenia 2300-2450 MHz 2350 MHz 1700 MHz 2000 MHz Ilość pamięci 8 GB (?) 6 GB 6 GB 4 GB Szyna pamięci 128-bitowa 96-bitowa 96-bitowa 64-bitowa TDP brak danych 75 W 50 W 35-50 W

Według przecieku, nowe układy mają posiadać 16 rdzeni Xe, co przekłada się na 256 jednostek wykonawczych. Byłoby to zatem podwojenie wartości z już dostępnych modeli. Może to wskazywać na obecność rdzenia ACM-G12 lub nieco obciętej wersji ACM-G10. Nowe GPU cechowały się też będą prawdopodobnie większą ilością pamięci, wynoszącą 8 GB. Wszystko to z pewnością pozytywnie wpłynie na wydajność układów. Rezultaty uzyskane za pomocą CompuBench 2.0 wskazują na jej podwojenie w stosunku do obecnych w tym segmencie rynku GPU Intela. Jest to zatem znacząca różnica, choć przełoży się ona zapewne także na ich ceny.

Źródło: VideoCardz, CompuBench