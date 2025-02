Intel ARC - nowa wersja sterowników dla układów graficznych już dostępna. Kolejny wzrost wydajności i mniej błędów

W segmencie dedykowanych układów graficznych do głównych graczy można zaliczyć dwie firmy: NVIDIĘ i AMD. Ich potyczka trwa już wiele lat, jednak w międzyczasie z cienia wyłoniło się inne przedsiębiorstwo, które znane było do tej pory z produkcji procesorów - mowa oczywiście o Intelu. Początkowo jego oferta nie była zbyt dobra z uwagi na słabe sterowniki, które nie pozwalały wykorzystać chipom pełnej mocy. Sytuacja bardzo się zmieniła, na co wskazują też nowe sterowniki.

Intel udostępnił nowe sterowniki dla układów graficznych z rodziny Intel ARC. Aktualizacja przynosi spory wzrost wydajności w kilku grach, a przy tym naprawia część występujących do tej pory błędów.

Nowa wersja sterowników Intel Game On Driver o oznaczeniu 32.0.101.5768 WHQL wpływa na działanie nie tylko układów graficznych Intel ARC z serii A, ale również tych, z którymi spotkamy się w procesorach z rodziny Intel Core Ultra. Przede wszystkim dodano dla nich wsparcie dla gry Stormgate, gdzie zintegrowane układy graficzne z jednostek Intel Core Ultra zaoferują o 12% wyższą wartość FPS w rozdzielczości 1080p przy ustawieniach średnich wraz z włączoną opcją Temporal Super Resolution (TSR). W przypadku gry Yakuza: Like a Dragon na układach graficznych Intel ARC z serii A możemy liczyć na 91% wzrost FPS w rozdzielczości Full HD i ustawieniach Ultra. Te same opcje graficzne, ale rozdzielczość 1440p przyniosą o 35% więcej kl/s.

Natomiast w grze Metro: Last Light Complete Edition posiadacze wspomnianych przed chwilą układów mogą liczyć analogicznie na 20 i 23% wzrost liczby FPS w konfiguracjach 1080p/High oraz 1440p/Very High. Poprawa wydajności we wszystkich trzech tytułach dotyczy wykorzystania bibliotek DirectX 11. Naprawiono także kilka błędów - w układach graficznych Intel ARC z serii A dotyczyły one gier Dirt Rally (DirectX 11), Sid Meier's Civilization V (DirectX 11), Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (DirectX 12) i Blendera w wersji 4.2, natomiast w wypadku zintegrowanych układów Intel ARC skupiono się tylko na tym samym błędzie występującym w grze Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (DirectX 12). Pełną listę zmian oraz wszystkie inne informacje znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: Intel