Intel ARC Graphics z nowymi sterownikami - wzrosty wydajności zarówno dla kart graficznych jak i układów Meteor Lake

Odkąd Intel wprowadził do sprzedaży swoje karty graficzne, producent nieustannie pracuje nad ulepszaniem sterowników, w wyniku czego sporo gier doczekało się solidnych wzrostów wydajności na układach Alchemist. Sterowniki są stale poprawiane również dla wciąż nowych, zintegrowanych układów graficznych Intel ARC Graphics w procesorach Meteor Lake. Widać to chociażby po ostatnich naszych testach, gdzie widać czasami duże wzrosty osiągów na tych samych iGPU. Prace jednak wciąż trwają, czego dowodem jest nowa paczka sterowników.

Intel opublikował nowe sterowniki dla kart graficznych Intel ARC i zintegrowanych układów graficznych Intel ARC Graphics w procesorach Meteor Lake. Sterowniki o numerze 31.0.101.5379 przynoszą optymalizacje m.in. dla Diablo IV z RT oraz Horizon Forbidden West, ale również podnoszą zauważalnie wydajność w wielu innych produkcjach.

Sterownik graficzny Intel Game On Driver o numerze 31.0.101.5379 przynosi m.in. oficjalne wsparcie dla czterech gier: Diablo IV z Ray Tracingiem, Dragon's Dogma 2, Horizon Forbidden West oraz The Legend of the Condor Heroes. Oprócz obsługi nowych gier nie brakuje również optymalizacji zarówno w nowszych jak i starszych tytułach. Przykładowo w debiutującym jutro na rynku Dragon's Dogma 2, karty graficzne Intel ARC mogą liczyć na 36% wzrost wydajności w rozdzielczości Full HD (oraz 31% wzrost w przypadku rozdzielczości Quad HD), przy wysokich detalach i w progresywnym trybie renderowania. Z kolei dla zintegrowanych układów Intel ARC Graphics w procesorach Meteor Lake, wzrosty sięgają 18% w Full HD, w niskich ustawieniach graficznych i z progresywnym trybem renderowania.

Mobilne układy Xe-LPG mogą liczyć na konkretny wzrost wydajności w grze Assassin's Creed Origins (DX11) - tutaj na ustawieniach średnich w Full HD przyrost sięga 117%. Z kolei desktopowe karty Intel ARC skorzystają z nowych sterowników w grze Detroit: Become Human z API Vulkan, gdzie wzrost wydajność w Full HD na najwyższych detalach sięga 137%, natomiast w Quad HD - aż 172%. Solidną poprawę widać także w God of War, gdzie w rozdzielczości 1920 x 1080 i na najwyższych ustawieniach graficznych, karty Intel ARC będą osiągały teraz średnio 36% lepsze wyniki niż dotychczas. Sterowniki Intel Game On Drivers można pobrać stąd.

