AI Playground - oficjalne narzędzie dla układów graficznych Intel ARC, które pozwala tworzyć obrazy i rozmawiać z chatbotami

Jeszcze raz zaglądamy do świata sztucznej inteligencji, w którym swoją nowością podzieliła się firma Intel, przedstawiając oprogramowanie AI Playground. Jego cel został ukryty w nazwie: posiadacze układów graficznych Intel ARC otrzymują do dyspozycji wirtualny plac zabaw, w którym mogą testować różne modele AI (zarówno językowe, jak i obrazu). Dzięki tym drugim mogą nie tylko generować obrazy, ale też polepszać ich jakość i wiele więcej.

Intel udostępnił autorskie oprogramowanie AI Playground, które umożliwia korzystanie z modeli językowych i obrazu na układach graficznych Intel ARC. Niebawem będzie wspierać także procesory z serii Intel Core Ultra-H.

Żyjemy w czasach, w których lokalne korzystanie z dużych modeli językowych umożliwiają nawet przeglądarki internetowe (np. Opera One). Modele AI obciążają głównie układy graficzne, a ich producenci coraz chętniej tworzą oprogramowanie, które pozwala uruchomić wybrane warianty. NVIDIA ma swój Chat with RTX, a Intel właśnie udostępnił AI Playground. Jednak ten drugi program pozwoli nie tylko porozmawiać z wybranym modelem językowym, ale również da nam możliwość generowania obrazów oraz zwiększania ich rozdzielczości (ang. upscaling).

Oprócz tego będziemy w stanie zmienić konkretny fragment obrazu (tzw. inpainting), jego tło, czy też sam styl wizualny. Takie same możliwości możemy otrzymać w programie Gimp (poradnik). Sam program nie zawiera w sobie żadnych modeli, więc te, z których chcemy skorzystać, musimy pobrać osobno i przenieść do odpowiednich folderów. Na ten moment wspierane są układy graficzne Intel ARC, które wyposażone zostały w co najmniej 8 GB pamięci VRAM. Z czasem pojawi się także wersja, która będzie wspierać wspomniane na początku procesory z serii Intel Core Ultra-H. AI Playground znajdziemy w serwisie GitHub (link).

Źródło: Intel