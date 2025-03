Test MSI Prestige 16 AI Evo - biznesowy notebook z Intel Core Ultra 7 155H oraz Intel ARC Graphics

W grudniu miała miejsce premiera procesorów Intel Core Ultra z rodziny Meteor Lake. Wówczas, a dokładniej 14 grudnia 2023, opublikowaliśmy nasz premierowy test, w którym znalazły się dwa nowe notebooki: MSI Prestige 16 AI Evo oraz ASUS Zenbook 14. O ile ten drugi był już wersją sklepową, tak MSI był samplem inżynieryjnym, co również miało swój wpływ na końcowe wyniki. Dzisiaj powracamy do pierwszego z wymienionych modeli laptopów, tym razem w ramach pełnoprawnego testu sampla sklepowego. Dla Was może to być interesujące porównanie, pokazujące jak różni się finalna wydajność pomiędzy takimi wersjami tego samego urządzenia. Finalnie również nadmienię, że MSI Prestige 16 AI Evo w niektórych aspektach wypada dyskusyjnie, lecz w innych prezentuje się naprawdę fantastycznie.

Autor: Damian Marusiak

MSI Prestige 16 AI Evo to typowy notebook zarówno do codziennej pracy jak również obsługi treści multimedialnych. Oferuje bowiem 16-calowy wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości, przyzwoity procesor Intel Core Ultra 7 155H, znacznie mocniejszy (w porównaniu do Intel Iris Xe Graphics), zintegrowany układ Intel ARC Graphics oraz pojemny akumulator 99,9 Wh. W połączeniu z energooszczędnym procesorem Meteor Lake, taki zestaw powinien bardzo dobrze poradzić sobie na zasilaniu akumulatorowym. I aby nie przetrzymywać Was w niepewności to już powiem, że testowy MSI w kontekście czasu pracy na akumulatorze wypada rewelacyjnie. Jego wydajność również podskoczyła w stosunku do sampla inżynieryjnego. Największe różnice pojawią się jednak w niektórych grach, gdzie od czasu grudniowych testów, Intel ARC Graphics dostał prawdziwego kopa wydajnościowego na najnowszych sterownikach. To tylko potwierdza nasze przypuszczenia, że w przypadku zintegrowanego układu Intel ARC Graphics, wydajność będzie jeszcze rosła w kolejnych miesiącach w miarę dopracowywania sterowników. Już teraz jednak w takich grach jak Control, Red Dead Redemption 2, GTA V czy Resident Evil 4 Remake, osiągi ARC Graphics są znacznie wyższe od konkurencyjnego AMD Radeon 780M.

MSI Prestige 16 AI Evo pojawił się już w formie sampla inżynieryjnego w premierowym teście procesora Intel Core Ultra 7 155H. Teraz przyszła pora na pełną recenzję, tym razem wersji już sprzedażowej.

Procesory Intel Meteor Lake składają się z czterech osobnych kafelków: Compute Tile, Graphics Tile, SoC Tile oraz IO Tile, a każda z nich została zaprojektowana z myślą o energooszczędności. Compute Tile jest zoptymalizowany pod maksymalną wydajność rdzeni CPU; Graphics Tile pod wydajność w środowisku 3D, z kolei SoC Tile został przygotowany z myślą o zoptymalizowaniu mocy danego układu. SoC Tile jest określany przez Intela czymś w rodzaju energooszczędnej wyspy i to właśnie ten kafalek w dużej mierze ma odpowiadać za wysoką sprawność energetyczną. Zawiera on w sobie m.in. 2 ultra oszczędne rdzenie Crestmont, które odpowiadają za lekkie zadania w komputerze, do których nie są potrzebne mocniejsze rdzenie. Gdy system operuje tylko na tych dwóch rdzeniach, cały Compute Tile z pozostałymi rdzeniami może zostać całkowicie uśpiony, w ten sposób np. zwiększając czas pracy na zasilaniu akumulatorowym, a SoC aktywuje go tylko wtedy, gdy jest to niezbędne.

Intel Core Ultra 7 155H Intel Core i7-1360P AMD Ryzen 7 6800U AMD Ryzen 7 7840U Generacja Meteor Lake Raptor Lake Rembrandt Phoenix Architektura Redwood Cove (CPU)

Crestmont (CPU)

Xe-LPG (iGPU) Raptor Cove (CPU)

Gracemont (CPU)

Xe-LP (iGPU) Zen 3+ (CPU)

RDNA 2 (iGPU) Zen 4 (CPU)

RDNA 3 (iGPU) Litografia Intel 4 (CPU)

TSMC N5 (iGPU) Intel 7 TSMC N6 TSMC N4 Rdzenie / wątki 16C/22T 12C/16T 8C/16T 8C/16T Konfiguracja rdzeni 6C/12T - P-Core

8C/8T - E-Core

2C/2T - E-Core (SoC) 4C/8T - P-Core

8C/8T - E-Core 8C/16T 8C/16T Taktowanie bazowe 3,8 GHz (P-Core)

1,8 GHz (E-Core) 2,2 GHz (P-Core)

1,6 GHz (E-Core) 2,7 GHz 3,8 GHz Taktowanie Turbo 4,8 GHz (P-Core)

3,5 GHz (E-Core) 5,0 GHz (P-Core)

3,7 GHz (E-Core) 4,7 GHz 5,1 GHz Układ graficzny Intel ARC Graphics Intel Iris Xe Graphics AMD Radeon 680M AMD Radeon 780M Budowa iGPU 8 Xe-Core

1024 SP 96 EU

768 SP 12 CU

768 SP 12 CU

768 SP Taktowanie iGPU Do 2250 MHz Do 1500 MHz Do 2200 MHz Do 2800 MHz Kontroler pamięci DDR5 5600 MHz

LPDDR5X 7467 MHz DDR4 3200 MHz

LPDDR4x 4267 MHz

DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz DDR5 4800 MHz

LPDDR5 6400 MHz DDR5 5600 MHz

LPDDR5 6400 MHz Maks. RAM Do 96 GB (DDR5)

Do 64 GB (LPDDR5X) Do 64 GB Do 64 GB Do 256 GB Układ AI Intel NPU - - Ryzen AI TDP (PL1) 28 W 28 W 15 - 28 W 15 - 28 W PL2 64 W / 115 W 64 W 15-28 W 15 - 28 W

Pierwsza generacja procesorów Core Ultra oparta została na architekturze Redwood Cove (Performance) oraz Crestmont (Efficient). Redwood Cove charakteryzuje się m.in. 6-io drożnym dekoderem x86, przebudowanym cache L1-I (zamiast 32 KB 8-Way (8 ścieżek śledzących) od teraz jest to 64 KB 16-Way / 16 ścieżek śledzących). Jednostka FPU z kolei jest w stanie wykonać maksymalnie o 40% więcej instrukcji w jednym cyklu w porównaniu do Golden Cove. Względem tego ostatniego zwiększono również pojemność cache L2 z 1.25 MB do 2 MB (jednocześnie jest to jednak taka sama pojemność jak w Raptor Cove z układów Raptor Lake). Z kolei rdzenie Crestmont oferują bardziej rozbudowany predyktor, a także rozszerzoną telemetrię dla usprawnienia działania funkcji Intel Thread Director. Crestmont oferuje m.in. 64 KB cache L1-I oraz 32 KB cache L1-D (opcjonalnie z obsługą korekcji błędów ECC) oraz do 2 MB cache L2. Dzięki szerszemu dekoderowi instrukcji, możliwe jest przyspieszenie obliczeń operujących na dużych ilościach kodu. Rdzeń Efficient-Crestmont oferuje ponadto dokładne przewidywanie rozgałęzień dzięki zwiększonej historii takowych rozgałęzień oraz powiększonym rozmiarom struktur.