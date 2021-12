Intel Alder Lake-S - Jeden ze sklepów zdradza przedpremierowo ceny zablokowanych jednostek. Najtańszy procesor już za 60 dolarów

Zarówno konsumenci, jak i recenzenci docenili wyraźny skok wydajności jaki zaserwowała nam 12. generacja procesorów od Intela, która zadebiutowała na rynku na początku listopada. Wszystko za sprawą architektury big.LITTLE łączącej duże, wysokowydajne rdzenie z małymi, energooszczędnymi; obsługi modułów RAM typu DDR5 oraz interfejsu PCI Express 5.0. Wpierw dostaliśmy odblokowane jednostki oraz dedykowane im drogie płyty główne z chipsetem Z690. Sporo osób czeka jednak na tańsze modele bez możliwości OC oraz platformy z układami B660 i H610. A tak się składa, że jeden z dużych sklepów komputerowych opublikował przedpremierowo ceny niemal wszystkich zablokowanych procesorów Intel Alder Lake-S.

Zablokowane procesory z rodziny Intel Alder Lake-S pojawią się w sprzedaży już 5 stycznia 2022. Wtedy też powinniśmy zobaczyć tańsze płyty główne.

Popularna w USA sieć sklepów w postaci BestBuy zamieściła na swojej stronie karty katalogowe dla zablokowanych procesorów Intel Alder Lake-S, których premiera przewidywana jest dopiero na 5 stycznia 2022. Nie znajdziemy tutaj wszystkich nadciągających procesorów z oferty Niebieskich, co może sugerować, że dostawy wybranych modeli są opóźnione lub na początku nie będzie ich wcale lub bardzo mało w sprzedaży. Tak czy siak znalazły się tu jednostki od Intel Core i9, i7, i5 przez Core i3, aż po Pentiumy co daje dobry podgląd na politykę cenową Intela.

Najdroższym modelem będzie Intel Core i9-12900, który wyceniono na 529 dolarów (około 2169 złotych), a wersja bez zintegrowanego układu graficznego z dopiskiem "F" to już 509 USD (około 2085 złotych). Najpopularniejszy, średni segment otwiera Intel Core i5-12600 w cenie 239 USD (około 979 złotych), a zamyka Intel Core i5-12400F bez iGPU w cenie 179 USD (około 735 złotych). Niski segment, czyli Intel Core i3-12100(F) to 139 i 109 USD (około 569 i 449 złotych). Stawkę zamykają Pentiumy G7400 oraz G6900 w cenie 79 i 59 USD (około 325 i 240 złotych). Dokładna lista wraz z ilością rdzeni (P - duże, wysokowydajne, E - małe, energooszczędne) i wątków dostępna jest w tabeli poniżej. Do cen należy doliczyć jeszcze różnice w podatkach.



Model Rdzenie/Wątki Cena (BestBuy) Intel Core i9-12900K 8P+8E/24W 619,99 USD Intel Core i9-12900KF 8P+8E/24W 589,99 USD Intel Core i9-12900 8P+8E/24W 529,99 USD Intel Core i9-12900F 8P+8E/24W 509,99 USD Intel Core i7-12700K 8P+4E/20W 419,99 USD Intel Core i7-12700KF 8P+4E/20W 409,99 USD Intel Core i7-12700 8P+4E/20W 359,99 USD Intel Core i7-12700F 8P+4E/20W 329,99 USD Intel Core i5-12600K 6P+4E/16W 299,99 USD Intel Core i5-12600KF 6P+4E/16W 269,99 USD Intel Core i5-12600 6P+0E/12W 239,99 USD Intel Core i5-12500 6P+0E/12W 219,99 USD Intel Core i5-12400 6P+0E/12W 209,99 USD Intel Core i5-12400F 6P+0E/12W 179,99 USD Intel Core i3-12100 4P+0E/8T 139,99 USD Intel Core i3-12100F 4P+0E/8T 109,99 USD Intel Pentium G7400 2P+0E/4T 79,99 USD Intel Pentium G6900 2P+0E/4T 59,99 USD

Źródło: VideoCardz, BestBuy,