IBM patentuje druk 4D, wykorzystujący materiały z pamięcią kształtu oraz algorytmy sztucznej inteligencji

Druk 3D towarzyszy nam już od dłuższego czasu, umożliwiając nie tylko tworzenie drobnych elementów w domowych warunkach i produkcję skomplikowanych komponentów obudów, ale także drukowanie sztucznych organów oraz syntetycznej skóry. Teraz IBM opatentował technologię, którą określił mianem druku 4D. W rzeczywistości jednak ma ona niewiele wspólnego z dotychczasowym rozumieniem druku 3D, choć jeżeli się upowszechni, może okazać się przełomowa.

IBM opatentował technologię druku 4D, która wykorzystuje materiały z pamięcią kształtu oraz algorytmy sztucznej inteligencji do precyzyjnego dostarczania pojedynczych cząstek we wskazane miejsca.

IBM, choć dla wielu osób kojarzy się głównie z początkami ery komputerów, wciąż pozostaje jednym z liderów innowacji, inwestując w rozwój technologii takich jak komputery kwantowe czy nanostruktury. Niedawno do Amerykańskiego Urzędu Patentów i Znaków Towarowych wpłynął ich autorski patent dotyczący druku 4D. W rzeczywistości jednak technologia ta ma niewiele wspólnego z tradycyjnie rozumianym drukiem 3D, choć jeśli się upowszechni, może okazać się przełomowa. Zgodnie z opisem patentowym pozwala na precyzyjny transport mikrocząstek o średnicy od 1 do 100 mikrometrów. Do tego celu wykorzystuje materiały z pamięcią kształtu, w tym polimery oraz różnorodne stopy, które mogą odkształcać się w określony sposób pod wpływem czynników środowiskowych, takich jak temperatura, światło, pole magnetyczne czy prąd elektryczny. Po usunięciu bodźca materiał powraca do swojej pierwotnej formy.

Technologia ta wykorzystuje również algorytmy uczenia maszynowego, czyli "sztucznej inteligencji", która odpowiada za wyznaczanie optymalnej trasy transportu cząstek oraz dostosowywanie warunków środowiskowych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu system może samodzielnie reagować na napotkane przeszkody i zmieniające się warunki, eliminując konieczność ciągłego nadzoru przez człowieka. Druk 4D może znaleźć zastosowanie w medycynie, umożliwiając precyzyjne dostarczanie leków bezpośrednio do komórek lub podawanie substancji niszczących komórki nowotworowe. W bardziej technicznych dziedzinach może wspierać produkcję miniaturowej elektroniki, a nawet stać się podstawą nowej metody wytwarzania półprzewodników. Dzięki zdolności do docierania w trudno dostępne miejsca oraz budowania struktur niemożliwych do wykonania tradycyjnymi metodami litografii, takimi jak EUV czy DUV, technologia ta może znacząco wpłynąć na rozwój nowoczesnych układów.

Źródło: IBM, Tom's Hardware