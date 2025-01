Horizon Forbidden West - pojawiły się nowe mody, które poprawiają pewne efekty wizualne pecetowej wersji

Przenoszenie ekskluzywnych hitów Sony na komputery osobiste trwa w najlepsze. Czasem idzie to dosyć sprawnie, częściej jednak trafiają się nam bardzo trudne przypadki - jak przy tragicznie przygotowanym porcie The Last of Us - ale raczej nie wygląda na to, by tego typu tendencja miała się ku końcowi. Nim pecetowcy pograją w Ghost of Tsushima, przyszła kolej na nowego Horizona. I można mówić o kolejnym sukcesie - ale zawsze może być jeszcze lepiej.

Horizon Forbidden West PC otrzymał pierwszą falę modów. Część z nich wprowadza m.in. alternatywne tło i konkretne wizualne poprawki.

Jak możecie wyczytać z zalinkowanego powyżej testu Sebastiana, gra Guerilla Games okazała się miłym zaskoczeniem, co powinno pozwolić posiadaczom sporej części pecetów na śmiały zakup jeszcze w okolicach premiery. Jednocześnie kwestią czasu było pojawienie się pierwszych co ciekawszych modyfikacji. Przykładowo, kogoś denerwuje żółte tło w grze? Warto zatem zainteresować się modem Simple Color Fix - przy wsparciu ReShade'a ma się z nim rozprawić bez utraty wydajności. A to oczywiście jedna z szeregu opcji modyfikujących kwestie wizualne.

Kto ma chęć na bardziej zaawansowane poprawki, niech rzuci okiem na inne mody bazujące na presetach Reshade'a. Visual Enhanced w jeszcze większym stopniu "oczyszcza" środowisko z żółtych odcieni, pozwalając skupić się na tropikalnej stronie wielu lokacji. Project Forbidden West - HDR FX zaś dodaje precyzyjniejsze efekty oświetlenia, co ma w niewielkim stopniu wpłynąć na wydajność. Z racji wspomnianej udanej optymalizacji to może być dla niektórych warte świeczki. Różnice nie są zbyt znaczące, bo gra wyjściowo sama w sobie wygląda znakomicie, jednak jak można zobaczyć w komentarzach na NexusMods, dla niejednego tak powinna wyglądać finalna wersja. A w przyszłości moderzy mają udostępnić więcej presetów.

