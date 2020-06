Hideo Kojima: Death Stranding okazało się finansowym sukcesem

Debiutujące 8 listopada 2019 roku na konsoli PlayStation 4 Death Stranding już od momentu zapowiedzi wywoływało mocno ambiwalentne odczucia. Gra wydawała się mocno psychodeliczna, a stojący za nią legendarny Hideo Kojima kazał sądzić, że będziemy mieć do czynienia z pewnego rodzaju przełomem w gamingu. Dziś, niemal pół roku po premierze gry wiemy już, że nie było żadnego przełomu, i choć gra zasadniczo otrzymała bardzo wysokie (od recenzentów) i wysokie (od graczy) oceny, to ze strony graczy nie brakuje przy okazji garści kpin w temacie rzeczonej produkcji. "Niekończąca się historia", "film z interaktywnymi przerywnikami" czy "symulator kuriera" to kilka z nich. Kojima nie przejmuje się jednak krytyką. Przyznaje nawet, że Death Stranding okazało się kasowym strzałem w dziesiątkę.

Death Stranding jeszcze nie pojawiło się na pecetach (premiera planowana jest na 14 lipca 2020), a już okazało się ogromnym kasowym sukcesem, przekraczającym oczekiwania twórców. Do tego stopnia, że dochody z gry mogą pozwolić twórcy tytułu, na prace nad kolejną grą. W sieci zaczęto już naturalnie spekulować nad tym, czym będzie kolejna produkcja. Mówi się o kontynuacji Death Stranding bądź o nowym horrorze na modłę Silent Hill. O tak dobrym przyjęciu się gry dowiedzieliśmy się z wywiadu Kojimy dla portalu Livedoor. W artykule producent zauważa ponadto, iż w przyszłości nie będzie miejsca na znane nam dziś tytuły AAA.

Death Stranding jest grą akcji z otwartym światem i z widokiem TPP. Gracz może dowolnie eksplorować otoczenie, pieszo czy też za pomocą różnego rodzaju środków transportu. Ma to jednak swoje ograniczenia – na swojej drodze może on napotkać na szereg przeszkód terenowych, które utrudniają dotarcie do części lokacji. Pokonać je można za pomocą specjalnego sprzętu, takiego jak np. lina wspinaczkowa, którą można zakotwiczyć w wybranym miejscu, albo przenośna drabina. Posiadany ekwipunek również wpływa na mobilność postaci. Scenarzyści przedstawili groteskową wizję bliskiej przyszłości. Światem wstrząsnęła seria wybuchów, które sprowadziły serię nadprzyrodzonych zjawisk określanych mianem Death Stranding. Wśród powstałych w ten sposób anomalii wyróżnić można deszcz, który w tym świecie ma niezwykłe właściwości. Opowiedziana w grze historia w dużej mierze skupia się na ukazaniu związku pomiędzy życiem i śmiercią.

