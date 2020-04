Death Stranding PC opóźnione. Poznaliśmy nową datę premiery

Obecna sytuacja na świecie nie sprzyja również wydawaniu gier. Studia deweloperskie przerzuciły się na pracę zdalną, co w wielu przypadkach negatywnie przekłada się na proces produkcyjny. W związku z tym ostatnimi czasy jest coraz więcej opóźnień premier. W minionych tygodniach poślizg zaliczyły między innymi takie gry, jak Wasteland 3, The Last of Us 2 czy New World, a nie kończy się tylko na tych tytułach. Obsuwę zaliczyła również pecetowa wersja Death Stranding od Hideo Kojimy i jego zespołu Kojima Productions. Wydawać by się mogło, że jej przygotowanie nie będzie zagrożone, w końcu sama gra jest gotowa od 8 listopada 2019 roku, gdy debiutowała na konsoli PlayStation 4. Ale, jak widać, nawet jej premiera nie była niczym pewnym w obliczu pandemii koronawirusa.

Death Stranding PC zostało opóźnione z powodu pandemii koronawirusa i ostatecznie trafi do sprzedaży 14 lipca 2020 roku.

Tym samym japońskie studio wróciło do pierwotnych planów, bo przypominamy, że Death Stranding PC miało pierwotnie trafić do sklepów latem 2020 roku, ale prace najwidoczniej przebiegały wcześniej tak dobrze, że w marcu ogłoszono, iż gra zawita na komputerach osobistych już 2 czerwca. Niestety, jak poinformowano na oficjalnym Twitterze Kojima Productions, tak ostatecznie się nie stanie i wracamy do starego terminu. Na szczęście opóźnienie jest niewielkie, bo zaledwie kilkutygodniowe. Nową datę premiery wyznaczono bowiem na 14 lipca 2020 roku.

Twórcy przyznali w ogłoszeniu, że byli zmuszeni przez pandemię koronawirusa tymczasowo zamknąć swoje studio i przejść kompletnie na pracę zdalną, a co za tym idzie – potrzebują więcej czasu na dopracowanie wersji przeznaczonej na komputery osobiste, prosząc graczy o cierpliwość. Przypominamy, że Death Stranding na PC będzie działać w większej liczbie klatek na sekundę (wciąż bez konkretnych informacji), obsługiwać format 21:9 oraz oferować tryb fotograficzny. Gra trafi na platformy Steam i Epic Games Store z zabezpieczeniem Denuvo.

Źródło: Kojima Productions