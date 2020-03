Death Stranding PC otrzyma nową wersję zabezpieczenia Denuvo

Wczoraj poznaliśmy wreszcie datę premiery pecetowej wersji Death Stranding od Hideo Kojimy i jego studia Kojima Productions. Dzięki karcie produktu na platformie Steam dowiedzieliśmy się również, że gra będzie korzystać z systemu antyingerencyjnego Denuvo, prawdopodobnie jego najnowszej wersji. Firma Denuvo Software Solutions stara się na bieżąco aktualizować swoje oprogramowanie zabezpieczające. Jego uaktualnianie utrudnia złamanie i tym samym pozwala wydawcom walczyć z piractwem oraz poprawić sprzedaż swoich tytułów w pierwszych dniach od premiery, kiedy jest nimi największe zainteresowanie. Niestety, wiąże się to z ograniczeniami i niedogodnościami, których gracze chcieliby uniknąć i cieszyć się bezproblemową rozgrywką. Jakie jeszcze warte uwagi gry w najbliższym okresie będą wykorzystywać Denuvo?

Dowiedzieliśmy się, że Death Stranding będzie wykorzystywać Denuvo, podobnie jak chociażby planowany na kwiecień remake Resident Evil 3, chociaż w tym drugim przypadku można być spokojnym o tylko tymczasowe zastosowanie systemu zabezpieczającego.

Skrót DRM (ang. Digital Rights Management) budzi kontrowersje i wykorzystywanie takich zabezpieczeń traktowane jest przez znaczną część odbiorców jako zło uderzające w uczciwych graczy. Nie inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do Death Stranding, w którego przypadku ogłoszenie Denuvo wywołało falę negatywnych komentarzy, szczególnie że początkowo w opisie gry na platformie Steam widniała informacja o jednej (!) aktywacji na dobę. Firma 505 Games, wydawca produkcji Hideo Kojimy, potwierdziła jednak, że to był błąd i dopisek został usunięty z karty produktu. Prawdopodobnie ograniczenie aktywacyjne na różnych konfiguracjach komputera będzie standardowe (pięć na 24 godziny), przy czym i tak ten problem dotyka przede wszystkim osoby testujące sprzęt w grach, a nie przeciętnych graczy. Na co jeszcze może przekładać się Denuvo? Jak udowodniono na przykładzie takich grach, jak chociażby Lords of the Fallen, Resident Evil 2 i Devil May Cry 5, zastosowanie tego zabezpieczenia może (ale nie musi) wpływać zauważalnie na czasy ładowania oraz płynność animacji, nie tylko samą liczbę klatek, ale też na występowanie tzw. przycinek (ang. stuttering).

Można spekulować, czy Denuvo w Death Stranding będzie dostępne do czasu jego złamania, czy twórcy zamierzają się trzymać z nim do końca – polityka firm bywa w tej kwestii bardzo indywidualna. Do premiery, która została zaplanowana na 2 czerwca 2020 roku, zapewne wyjdzie kolejna wersja zabezpieczenia, jeszcze bardziej utrudniająca złamanie crackerom. Jeśli chodzi o inne nadchodzące tytuły, to również remake Resident Evil 3, który ukaże się 3 kwietnia, będzie wykorzystywać Denuvo. Jednak w przypadku nowej produkcji firmy Capcom można być spokojnym, że to działanie tymczasowe, mające zapobiec nielegalnemu rozpowszechnianiu gry. Tak przynajmniej było z remakiem Resident Evil 2 i Devil May Cry 5. Nie wiadomo, czy Doom Eternal nie podzieli losu poprzedniej odsłony i firma Bethesda nie pokusi się o dodanie Denuvo, przynajmniej na krótki okres. Prawdopodobnie okaże się dopiero po premierze, która została zaplanowana na 20 marca tego roku.

