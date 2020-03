Death Stranding – premiera wersji PC już w czerwcu 2020 roku

Firma 505 Games poinformowała o dacie premiery Death Stranding na PC. Gra studia Kojima Productions, która była tytułem na czasową wyłączność Sony PlayStation 4, ukaże się na komputerach osobistych wcześniej, niż pierwotnie planowano. Początkowo miała zadebiutować latem, ale ostatecznie wyjdzie 2 czerwca 2020 roku zarówno na platformie Steam, jak i Epic Games Store. Zespół deweloperski Hideo Kojimy ujawnił, że Death Stranding na PC ma oferować tryb fotograficzny oraz obsługę formatu 21:9. Gra, co było oczywiste, będzie też działać w większej liczbie klatek niż wersja konsolowa, ale twórcy nie określili, czy zostanie ustawione ograniczenie do 60 FPS-ów, czy może płynność obrazu będą mogli docenić także posiadacze monitorów o wyższych częstotliwościach odświeżania (120 Hz+).

Death Stranding na PC jest już dostępne w przedsprzedaży w cenie 249,90 zł i przedpremierowa edycja zawiera rozszerzoną o dziesięć dodatkowych, nieopublikowanych do tej pory utworów ścieżkę dźwiękową opracowaną przez Ludviga Forssella, artbook, dostęp do tapet i unikatowych przedmiotów do wykorzystania w grze, w tym pochodzących z serii Half-Life. Czerwcowa data premiery została ujawniona w nowym zwiastunie zapowiadającym komputerową wersję produkcji i pokazującym pochodzące z niej fragmenty rozgrywki. Niestety, materiał wideo, który możecie obejrzeć poniżej, jest bardzo krótki, bo trwa zaledwie 30 sekund.

Death Stranding zadebiutowało pierwotnie 8 listopada 2019 roku na konsoli PlayStation 4, ale Hideo Kojima od początku miał w planach przeniesienie ją na PC. Gra zebrała bardzo dobre recenzje od krytyków (średnia ocen w serwisie Metacritic wynosi 82%), ale jednocześnie wzbudziła skrajne opinie wśród graczy. Jedni docenili stronę fabularną oraz nietuzinkowe, oryginalne podejście do rozgrywki, a drudzy krytykowali ją za bełkotliwą, pretensjonalną treść oraz bycie rozbudowanym, przesadnie wydłużonym symulatorem chodzenia. Wkrótce również posiadacze PC będą mogli się przekonać o tym, która strona miała więcej racji. Będzie to pierwsza gra powstała na silniku Decima, która ukaże się na komputerach osobistych. Według nieoficjalnych doniesień kolejną ma być Horizon: Zero Dawn.

Źródło: 505 Games