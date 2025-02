GTA 5 niedługo trafi do abonamentu PC Game Pass. Osoby, które jeszcze nie grały, mogą już zacierać ręce

W przypadku marki Grand Theft Auto, to obecnie przede wszystkim wyczekujemy nowych informacji o GTA 6, jak również samej premiery gry. W międzyczasie pozostaje nam ogrywanie starszych odsłon, w tym GTA 5, które do dzisiaj pozostaje najpopularniejszą grą z serii. Tytuł w przeszłości był już oferowany za darmo na PC (poprzez Epic Games Store), z kolei gracze Xbox w pewnym momencie mogli ogrywać produkcję poprzez usługę Xbox Game Pass. Jeśli jakimś cudem są jeszcze osoby, które nie ogrywały GTA 5, być może zainteresuje ich najnowsza informacja, dotycząca rychłego dodania gry do jednej z usług abonamentowych.

Według nieoficjalnych informacji, już niedługo do abonamentu PC Game Pass trafi gra Grand Theft Auto V. Dopisek PC nie jest przypadkowy, bowiem tym razem Microsoft zaoferuje grę wyłącznie graczom komputerowym.

Tez2, który jest mocno powiązany ze studiem Rockstar Games i regularnie publikuje informacje na temat nadchodzących działań wydawcy, na portalu X opublikował wiadomość dotyczącą GTA 5. Wygląda na to, że firma Take Two oraz Microsoft przygotowują się do premiery ostatniego Grand Theft Auto w usłudze PC Game Pass. O ile wcześniej dostęp do gry mieli wyłącznie użytkownicy konsol Xbox One / Series, tak teraz produkcja miałaby zmierzać tylko dla graczy PC.

Rockstar Games is preparing #GTAV to be playable via Xbox's PC Game Pass for future availability. pic.twitter.com/ZOzKPlV1MV — Tez2 (@TezFunz2) July 28, 2024

Via RGL, yes. You may launch it from the Xbox App, but it will go through RGL. So it won't be cross-platform. — Tez2 (@TezFunz2) July 28, 2024

GTA 5 w usłudze PC Game Pass będzie sparowane z inną aplikacją - Rockstar Launcher, która będzie wymagana do uruchomienia gry. Nie będzie również opcji międzyplatformowej rozgrywki pomiędzy graczami komputerowymi oraz konsolowymi (dotyczy wyłącznie GTA Online). Niestety na chwilę obecną nie wiemy kiedy GTA 5 miałoby trafić do usługi PC Game Pass, jest jednak całkiem możliwe, że produkcja zostanie zaoferowana jeszcze w sierpniu tego roku.

Źródło: X @Tez2