Na GTA 6 poczekamy nieco dłużej, niż początkowo sądziliśmy. Take Two przybliża nam termin premiery gry

Pierwszy trailer gry Grand Theft Auto VI został opublikowany dokładnie 5 grudnia 2023 roku. Studio Rockstar Games potwierdziło wówczas, że GTA 6 zmierza na konsole PlayStation 5 oraz Xbox Series, natomiast premiera planowana jest na 2025 rok, ale bez dokładniejszego podania terminu wydania. Dotychczas sądziliśmy, że będzie to pierwszy kwartał 2025, jako że wydawca gry - Take Two - spodziewało się rekordowych przychodów do końca roku fiskalnego 2025 (czyli do 31 marca 2025). Dzisiaj zaprezentowano najnowsze wyniki finansowe, jednak graczy najbardziej zainteresuje wiadomość o GTA 6. Take Two zdecydowało się bowiem na ujawnienie przybliżonego terminu premiery długo wyczekiwanej gry.

Podczas omówienia najnowszego raportu finansowego, firma Take Two podała przybliżony termin premiery GTA 6. Najnowsza gra studia Rockstar Games pojawi się na rynku jesienią 2025 roku.

Z najnowszego raportu finansowego Take Two wynika jasno, iż premiera GTA 6 w obecnym momencie jest zaplanowana na jesień 2025 roku. Tym samym okno czasowe zostaje zawiązane do okresu mniej więcej od połowy września do końca listopada przyszłego roku. Rockstar Games obecnie wchodzi w końcowy etap prac, jednak przez wzgląd na rozmiary oraz ogólny rozmach produkcji, proces ten potrwa jeszcze wiele miesięcy. Jednocześnie Take Two spodziewa się stopniowego wzrostu zysku netto przez kolejne trzy lata fiskalne: 2025 (okres od kwietnia 2024 do marca 2025), 2026 (kwiecień 2025 - marzec 2026) oraz 2027 (kwiecień 2026 - marzec 2027). Na regularny wzrost zysków odpowiadać będzie zarówno GTA 6 jak również inne projekty, które wciąż czekają na oficjalną zapowiedź.

GTA 6 doczekało się na razie tylko jednego zwiastuna, który potwierdza że tym razem pokierujemy dwójką bohaterów: kobietą o imieniu Lucia (to właśnie na niej skupia się pierwsza zapowiedź) oraz mężczyzna o imieniu Jason. Twórcy rzucą nas do stanu Leonida, którego centralnym punktem będzie miasto Vice City. Rockstar Games w krótkiej zapowiedzi zakłada, że GTA 6 będzie największą ewolucją w historii serii, a immersja ze światem przedstawionym będzie bliższa realizmowi niż kiedykolwiek wcześniej. Przy okazji raportu finansowego, Take Two pochwaliło się, że sprzedaż GTA V przekroczyła już poziom 200 milionów kopii.

Źródło: Take Two