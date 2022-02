Gran Turismo 7 - Sony oraz Polyphony Digital opublikowali ponad 30-minutowy materiał z gry w wersji na PlayStation 5

W 2020 roku Sony oraz Polyphony Digital zaprezentowały pierwszy trailer z gry Gran Turismo 7. Jeszcze w czerwcu tego samego roku byliśmy przekonani, że wyścigi nowej generacji pojawią się wyłącznie na konsoli PlayStation 5. Kilka miesięcy później ogłoszono jednak, że produkcja Polyphony Digital będzie międzygeneracyjna i pojawi się także na PlayStation 4, podobnie jak w przypadku Horizon Forbidden West oraz God of War: Ragnarok. W ciągu ostatnich miesięcy pojawiały się regularne materiały dotyczące różnych aspektów Gran Turismo 7. Teraz dopiero otrzymaliśmy dużo bardziej rozbudowany gameplay-trailer - w nocy odbył się nowy pokaz State of Play, podczas którego zaprezentowano ponad 30 minut z nachodzącego wielkimi krokami Gran Turismo 7.

Podczas nieco ponad 30-minutowego wystąpienia w ramach State of Play, Kazunori Yamauchi - ojciec serii Gran Turismo oraz szef studia Polyphony Digital, z niezwykłą dbałością opowiadał o różnych aspektach nadchodzącego Gran Turismo 7. Swoją pasję do motoryzacji chce ponownie przelać na grę wideo, by zachęcić nie tylko weteranów serii, ale także nowe pokolenie graczy. Podczas wczorajszego pokazu State of Play mogliśmy zobaczyć z jaką pasją opowiada na temat samochodów, ich historii oraz ogólnie w temacie wyścigów. Ta pasja została przelana na kilka konkretnych trybów gry, podczas których gracze będą mogli zaznajomić się z wieloma ciekawymi informacjami w temacie szeroko pojętej motoryzacji. Prym wiedzie tutaj tryb Kawiarni (Cafe), będący czymś w rodzaju wstępu do kampanii fabularnej. Tryb Cafe umożliwi kierowanie autami, będącymi ikonami swoich czasów i które nie będą oferowane poza tymże trybem. Ponadto w grze pojawi się Muzeum, w którym poznamy wiele historii z branży motoryzacyjnej, z udokumentowanymi opowieściami oraz prawdziwymi fotografiami. Dla wszystkich fanów motoryzacji będzie to z pewnością ogromna zaleta gry.

Sporo miejsca poświęcono także aspektom wizualnym gry. Gran Turismo 7 będzie odznaczał się realistycznym wyglądem nieba oraz chmur (sądząc po ich wyglądzie, mamy tutaj do czynienia z wolumetrycznymi chmurami). W celu jak najwierniejszego odwzorowania tego aspektu, Polyphony Digital skorzystało z jawnych dokumentów NASA. Inaczej niebo oraz chmury będą się prezentować w USA, inaczej w Europie i jeszcze inaczej w Azji. W niektórych wyścigach będziemy mogli zobaczyć bezchmurne i rozgnieżdżone niebo nocą, prezentujące przepięknie odwzorowaną Drogę Mleczną. W niektórych wyścigach z kolei (szkoda, że tylko w niektórych!) będziemy świadkami realistycznej symulacji chmur, która doprowadzi np. do opadów deszczu, zmieniając kompletnie warunki, w jakich przyjdzie nam się ścigać. Zmiany pogodowe będą odczuwalne przede wszystkim na tych najdłuższych trasach.

Gran Turismo 7 zaoferuję grę wyłącznie w 60 klatkach na sekundę, bez względu na to czy mowa o PlayStation 4 czy PlayStation 5. Na PS5 otrzymamy oczywiście ładniejszą oprawę, z bardziej zaawansowaną symulacją pogodową oraz działającym Ray Tracingiem. Będzie on jednak ograniczony i pojawi się w trybie powtórek oraz rozbudowanym trybie fotograficznym. Z rzeczy, które zaprezentowano podczas State of Play, warto także wspomnieć o działającym trybie dzielenia ekranu pomiędzy dwoma graczami. Nie zabraknie także rozbudowanych trybów sieciowych oraz specjalnego trybu Music Rally, w którym będziemy jeździć w rytm ulubionych utworów muzycznych. Aspekt muzyczny zostanie także dodany w powtórkach, w których ujęcia będą dopasowane do aktualnej ścieżki dźwiękowej. Gran Turismo 7 ma oferować także wsparcie dla dźwięku przestrzennego (3D Audio) i mowa tutaj o bardzo rozbudowanym jego wykorzystaniu, dzięki czemu inne pojazdy, które nas mijają podczas wyścigu (lub gdy my ich wyprzedzamy), mają brzmieć jak najbardziej realistycznie. Gra zadebiutuje już 4 marca i do działania będzie wymagać stałego połączenia z siecią.

Źródło: Sony, Polyphony Digital