State of Play - najbliższy pokaz już za kilka dni. Dla wszystkich czekających na Gran Turismo 7 obecność obowiązkowa

Mimo malkontenctwa niektórych graczy trzeba uczciwie przyznać, że konsola Sony PlayStation 5 otrzymała już kilka świetnie ocenianych wysokobudżetowych exclusive'ów. Co więcej, w tym roku liczba gier ze statusem "must have" tylko się powiększy. Już za kilka tygodni będziemy mogli zapoznać się z nowymi przygodami Aloy na Zakazanym Zachodzie, a poza tym tuż za rogiem znajduje się Gran Turismo 7, które zapowiada się na pozycję obowiązkową dla fanów wyścigów i szybkich samochodów. Jeśli i Wy czekacie na tę grę, mamy dla Was dobrą wiadomość - zapowiedziano właśnie, że najbliższa edycja State of Play będzie niemal w całości poświęcona najnowszej produkcji studia Polyphony Digital.

Wydarzenie wcale nie jest bardzo odległe. Najnowsza edycja State of Play odbędzie się już 2 lutego (czwartek) o godzinie 23:00 czasu polskiego. Potwierdzono już, że wydarzenie będzie trwać 30 min, a więc obędzie się bez zarywania nocki. Transmisję będzie można śledzić za pomocą serwisów Twitch lub YouTube. Jak wspomniano powyżej, głównym punktem programu będzie Gran Turismo 7, które ma premierę już 4 marca. Na pewno doczekamy się materiału pokazującego rozgrywkę z gry, a także m.in. szczegółów nt. wykorzystania kontrolera DualSense.

Gran Turismo 7 takes centre stage in an all-new State of Play, arriving this Wednesday at 10pm GMT: https://t.co/1cjzn4exbB pic.twitter.com/SXok1YkXYh — PlayStation UK (@PlayStationUK) January 31, 2022

Nie możemy wykluczyć, że poza Gran Turismo 7 Sony będzie chciało przypomnieć także o innych tytułach zmierzających na PlayStation. Jak wiemy, już 18 lutego premierę ma Horizon: Forbidden West, pojawiło się też sporo spekulacji dotyczących jakichś ogłoszeń związanych z Hogwarts Legacy, God of War: Ragnarok czy Ghostwire: Tokyo. Najbardziej prawdopodobną opcją jest jednak organizacja kolejnej konferencji State of Play w ciągu następnych tygodni, która poruszy nie tylko wspomniane tytuły, ale być może także coś ekstra (usługa Spartacus?).

Źródło: Sony