Google niebawem może przejąć startup Wiz za ogromną kwotę. Firma coraz bardziej stawia na bezpieczeństwo swoich usług

Bezpieczeństwo infrastruktury sieciowej jest w dzisiejszych czasach sprawą najwyższej wagi. Coraz częściej dochodzi bowiem do ataków hakerskich, którzy wykorzystują luki choćby po to, aby uzyskać dostęp do poufnych danych. Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę ze skali zagrożenia, więc zazwyczaj inwestują w firmy, które potrafią zapewnić lepsze zabezpieczenia. Google już od jakiegoś czasu przejmuje takie spółki, jednak przyszły nabytek będzie naprawdę bardzo kosztowny.

Google ma zamiar przejąć Wiz, który jest jednym z najszybciej rozwijających się startupów na rynku. Celem jest lepsze zabezpieczenie całej infrastruktury sieciowej. Transakcja ma być najdroższą w historii giganta z Mountain View.

Jak wspomniano, Google już od dłuższego czasu kupuje firmy i startupy, aby wzmocnić swoje zabezpieczenia sieciowe. W ostatnim okresie był to startup Siemplify (0,5 mld dolarów), a także przedsiębiorstwo Mandiant (5,4 mld dolarów). Tym razem przejęcie ma być naprawdę kosztowne, gdyż mowa aż o 23 mld dolarów. Wiz to startup założony na samym początku 2020 roku, który zajmuje się odpowiednim zabezpieczaniem infrastruktur sieciowych (np. poprzez wykrywanie luk w zabezpieczeniach oraz prób ich wykorzystania przez hakerów, choć oferowane są także inne autorskie narzędzia). W maju 2024 roku zespół, który liczył już wtedy ponad 900 osób, pochwalił się pozyskaniem kolejnego miliarda dolarów, a wycena startupu sięgnęła 12 mld dolarów. Rozwój jest naprawdę dynamiczny, a według oficjalnych statystyk, aż 40% firm z listy Fortune 500 korzysta z usług Wiz.

Rozmowy według The Wall Street Journal oraz wielu agencji prasowych, są na zaawansowanym etapie, choć przeszkód w zakupie może być całkiem sporo (np. trwające obecnie kontrole antymonopolowe). Jeśli całość dojdzie do skutku, będzie to największy zakup firmy w jej historii. Do tej pory naprawdę kosztowne było dla Google przejęcie Motoroli (dokł. Motorola Mobility) w 2012 roku, gdyż kwota transakcji wynosiła wtedy 12,5 mld dolarów. Oczywiście sam ruch związany z Wiz z pewnością może mieć korzystny wpływ na wizerunek firmy w aspekcie bezpieczeństwa danych w usługach chmurowych, których przedsiębiorstwo oferuje naprawdę sporo. Wiele źródeł mówi o tym, że oficjalne ogłoszenie od Google w tej sprawie może nastąpić już wkrótce.

Źródło: The Verge, CNN, The Wall Street Journal