Apple odrzuca partnerstwo z Metą. Llama nie zawita więc do ekosystemu - zamiast niego trafią tam modele od OpenAI i Google

Już wkrótce do ekosystemu firmy Apple zawitają usługi oparte na sztucznej inteligencji, które zbiorczo wejdą w skład pakietu Apple Intelligence. Przedsiębiorstwo pozwoli użytkownikom systemów iOS 18, iPadOS 18 oraz macOS Sequoia na skorzystanie nie tylko z ulepszonej asystentki Siri, ale również z modelu językowego od OpenAI, a mianowicie GPT-4o. Apple zintegruje z ekosystemem również inne modele AI, natomiast wśród nich nie znajdzie się Llama od Mety.

Niemałym zaskoczeniem na konferencji Apple WWDC24 była informacja o tym, że ekosystem zostanie zintegrowany z chatbotem od OpenAI, jakim jest ChatGPT (a dokładniej z dużym modelem językowym o nazwie GPT-4o). Asystentka Siri będzie bowiem obsługiwać mniej wymagające zadania, a kiedy jakieś zapytanie przekroczy jej kompetencje, zostanie skierowane do wspomnianego modelu językowego. Użytkownicy będą mogli skorzystać z niego bez zakładania konta, a dodatkowo otrzymają wybór w postaci innych LLM. Apple prowadzi obecnie rozmowy z Google i firmą Anthropic, aby wprowadzić ich modele do swojego ekosystemu. Wiadomo także, że wcześniej przedsiębiorstwo rozmawiało na ten temat z Metą.

Do rozmów doszło jeszcze w marcu 2024 roku, natomiast dowiedzieliśmy się o nich dopiero teraz. Osoby, które zdradziły owe informacje agencji prasowej Bloomberg, nie chciały ujawniać swojej tożsamości. Według nich Apple zrezygnowało z modelu Llama od Mety, ponieważ firma Marka Zuckerberga nie stosuje tak rygorystycznych zasad dotyczących prywatności, jakich gigant z Cupertino oczekuje od swoich partnerów. Tym samym w przyszłości użytkownicy wspomnianych systemów będą mogli skorzystać z GPT-4o oraz prawdopodobnie Gemini i Claude, natomiast z pewnością nie wypróbują możliwości Llamy. Jeśli sami chcemy sprawdzić, co aktualnie oferują duże modele językowe, to możemy zajrzeć do tego poradnika.

