GIGABYTE bije rekord prędkości pamięci RAM DDR5 - ekstremalny overclocking ciekłym azotem ponownie zdaje egzamin

Ostatnimi czasy, wraz z pojawieniem się nowych możliwości na rynku, overclockerzy faktycznie wyciskają ostatnie soki z pamięci RAM DDR5. Omawiany przypadek związany jest z ekipą z GIGABYTE, którzy byli w stanie przełamać rekord odnotowany wcześniej na płycie głównej ASUS ROG Z790 APEX. Osiągnięty sukces z pewnością sprawia, że docieramy już do górnej granicy, jeżeli chodzi o możliwości w standardzie DDR5.

HiCookie z Tajwanu, wewnętrzny overclocker GIGABYTE, ustanowił nowy rekord prędkości pamięci DDR5 poprzez zastosowanie do chłodzenia ciekłego azotu, podbijając prędkość pojedynczego modułu do 11136 MHz.

Uznany ekspert od overclockingu użył do tego płyty głównej GIGABYTE Z790 AORUS Tachyon. Cechuje się ona konstrukcją dual-DIMM, została także stworzona z myślą o wytrzymywaniu ekstremalnych obciążeń. Wspierał ją procesor Intel Core i9-13900K Raptor Lake CPU, jednak kluczowa w tym wszystkim była pamięć. A konkretnie chodziło o moduły AORUS DDR5-8333 z numerem seryjnym "ARS32G83D5". Jeśli chodzi o zestawy pamięci, trudno obecnie znaleźć lepsze partie na obecnym rynku. Przejdźmy zatem do właściwego procesu.

Siłą rzeczy efekt został osiągnięty dzięki użyciu ciekłego azotu, co podkręciło pojedynczy moduł pamięci do efektywnej częstotliwości 11136 MHz (zegar: 5567,5 MHz). Przepustowość wyniosła tym samym 11 Gb/s z opóźnieniami CAS ustawionymi na CL64-127-127-127-127-2. Choć nie określono, czy zostało użyte fabryczne napięcie, raczej można założyć, że pamięć została nieco podniesiona. Tak czy siak to duże osiągnięcie dla firmy GIGABYTE, które przy okazji ustawia nas nieco bliżej granicy prędkości DDR5-12600 dla standardu DDR5. Pełna walidacja - przedstawiona wstępnie na screenshotach w newsie - dostępna jest kolejno na stronach HWBOT i CPU-Z.

