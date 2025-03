Micron i NVIDIA łączą siły. Nowe pamięci HBM3E i SOCAMM dla centrów danych i AI

Micron ogłasza współpracę z NVIDIA, dostarczając pamięci HBM3E i SOCAMM dla nowej generacji serwerów AI i centrów danych. HBM3E 12H 36GB została zoptymalizowana pod kątem NVIDIA GB300 Grace Blackwell, a HBM3E 8H 24GB będzie wspierać HGX B200 i GB200 NVL72. Dzięki 1,2 TB/s przepustowości nowe moduły zapewnią wyższą wydajność AI i HPC. Micron zapowiedział także LPDDR5X SOCAMM, nowy format pamięci serwerowej dla rozwiązań AI i edge computing.

Micron Technology oficjalnie zapowiedział wprowadzenie na rynek nowych rozwiązań pamięci dla centrów danych i sztucznej inteligencji, które powstaną we współpracy z NVIDIA. Firma ogłosiła, że jako pierwsza dostarcza zarówno pamięci HBM3E, jak i SOCAMM (small outline compression attached memory module), wspierając nową generację serwerów AI, w tym platformy NVIDIA HGX B200, B300 NVL16 i GB200 NVL72. HBM3E 12H 36GB firmy Micron została zaprojektowana specjalnie dla układów NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip, a wersja HBM3E 8H 24GB znajdzie zastosowanie w platformach HGX B200 i GB200 NVL72. Dzięki zastosowaniu tych modułów, systemy AI będą mogły osiągać jeszcze wyższą przepustowość oraz efektywność energetyczną. Pamięć HBM3E 12-warstwowa zapewnia imponującą przepustowość przekraczającą 1,2 TB/s. Jest to znaczne ulepszenie w porównaniu do wcześniejszych generacji.

Micron zaprezentował także nowy format LPDDR5X SOCAMM, który wprowadza mniejszy rozmiar, większą efektywność energetyczną i wyższą przepustowość w porównaniu do tradycyjnych modułów pamięci serwerowej. Technologia ta została zoptymalizowana pod kątem serwerów AI, systemów brzegowych (edge computing) i zintegrowanych rozwiązań chmurowych, zapewniając lepszą elastyczność wdrożeń oraz niższe opóźnienia w obliczeniach AI. Według przedstawicieli Micron, wprowadzenie nowych pamięci w połączeniu z architekturą NVIDIA Grace Blackwell otworzy nowe możliwości dla sektora AI i HPC (High-Performance Computing).

Dzięki wysokiej gęstości i zoptymalizowanej wydajności energetycznej, te moduły pamięci będą kluczowym elementem w przyszłych platformach do treningu i wdrażania dużych modeli językowych (LLM) oraz symulacji fizycznych wymagających dużej mocy obliczeniowej. Partnerstwo Micron i NVIDIA to kolejny krok w kierunku poprawy wydajności systemów AI oraz rozwiązań dla centrów danych. Producent potwierdził, że jego nowe pamięci będą dostępne dla klientów już w 2025 roku i mają szansę stać się standardem w branży.

Źródło: Micron