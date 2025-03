V-Color ustanawia nowy rekord świata w podkręcaniu pamięci DDR5. Osiągnięto oszałamiającą prędkość transferów

Pobijanie rekordów świata jest na swój sposób ciekawym zajęciem, które pozwala przekraczać znane nam technologiczne bariery. Tak oto niemalże z miesiąca na miesiąc pojawiają się kolejne rekordy świata w overclockingu pamięci RAM DDR5. Teraz nowy rekord ustanowił overclocker HiCookie, wykorzystując do tego pamięci V-Color Manta XFinity RGB DDR5. Świadczy to o nieustannej rywalizacji w środowisku overclockerów, gdzie każda optymalizacja jest na wagę złota.

Overclocker HiCookie przesunął kolejną granicę overclockingu sprzętu, ustanawiając nowy rekord świata w podkręcaniu pamięci RAM DDR5. Dzięki chłodzeniu ciekłym azotem, pojedynczy moduł V-Color Manta XFinity RGB DDR5 osiągnął zawrotne 12752 MT/s.

Overclocker HiCookie ustanowił nowy rekord świata w podkręcaniu pamięci RAM DDR5, osiągając imponujące 12752 MT/s na modułach V-Color Manta XFinity RGB DDR5, które fabrycznie pracują z częstotliwością 8800 MT/s. Dokonał tego na platformie opartej na płycie głównej Gigabyte Z890 AORUS TACHYON ICE oraz procesorze Intel Core Ultra 9 285K. Sukces ten był możliwy dzięki odpowiedniej konfiguracji procesora oraz precyzyjnemu doborowi napięć CPU i RAM, co pozwoliło na pełne wykorzystanie potencjału kontrolerów pamięci. W procesie overclockingu pojedynczy moduł pamięci operacyjnej, jak tradycyjnie w tego typu próbach, był chłodzony ciekłym azotem (LN2).

Poprzedni rekord należał do overclockera Splave, który na platformie opartej na płycie głównej ASRock Z890 Taichi OCF oraz procesorze Intel Core Ultra 9 285K podkręcił pamięci G.Skill Trident Z5 CK z 9600 MT/s do 12736 MT/s. W obu przypadkach, jak to zwykle bywa przy ekstremalnym podkręcaniu, opóźnienia pamięci były niezwykle wysokie. Zarówno HiCookie, jak i Splave operowali na ustawieniach 68-127-127-127, gdzie tCR wynosiło 2. Warto również zauważyć, że rekordy są regularnie poprawiane o kilkanaście MT/s z miesiąca na miesiąc, a najnowsze wyniki można śledzić na stronie CPU-Z Validator.

