Standard pamięci RAM w formacie SO-DIMM może finalnie zostać porzucony na rzecz CAMM, na co wskazuje JEDEC

W pierwszej połowie 2022 roku firma Dell zaprezentowała mobilne stacje robocze w postaci notebooków Dell Precision 7770 oraz Precision 7670. Posiadały one nie tylko mocne podzespoły, ale również intrygujące rozwiązanie dotyczące pamięci RAM. Zamiast klasycznego formatu SO-DIMM zastosowano autorską formę o nazwie CAMM, której celem jest zredukowanie miejsca na płycie głównej, przy jednoczesnym zwiększeniu ilości dostępnej pamięci RAM. Wygląda na to, że w porównaniu do kilku innych pomysłów firmy, CAMM może stać się w przyszłości nowym standardem dla laptopów.

Według najnowszych informacji, JEDEC planuje zaadaptować rozwiązanie Della dotyczące pamięci RAM w formacie CAMM, tym samym zastępując całkowicie dotychczasową formę SO-DIMM.

Z informacji pochodzących bezpośrednio od Toma Schnella, pracującego zarówno w firmie Dell jak i będącym członkiem JEDEC (konsorcjum, które przygotowuje we współpracy z producentami RAM, oficjalną specyfikację kolejnych generacji pamięci jak i formatu ich montażu), format montażu pamięci RAM pod postacią CAMM zyskał wstępną aprobatę wśród 20 producentów, związanych zarówno z produkcją kostek RAM jak również samych notebooków. Wiodące firmy współpracujące z JEDEC wyraziły pozytywne opinie na temat wstępnej specyfikacji formatu CAMM i według deklaracji Schnella, w drugiej połowie tego roku należy już oczekiwać finalnych parametrów dla standardu CAMM (tzw. wersja 1.0).

Oznacza to, że już od przyszłego roku producenci laptopów mogą pomału zacząć odchodzić od standardu SO-DIMM (który istnieje od wielu lat), na rzecz CAMM. Nowy format ma oferować o 57% smuklejszą budowę w porównaniu do SO-DIMM. To z kolei ma wpływać m.in. na redukcję potrzebnego miejsca na płycie głównej, tym samym zmniejszając jej rozmiary oraz prowadząc do dalszego odchudzania obudowy. Mniejsza ilość miejsca dla CAMM nie wpływa jednak negatywnie na pojemność RAM w danym urządzeniu - tylko na jednej stronie płytki możliwe jest umieszczenie nawet 128 GB pamięci. Dell wprowadzając w ubiegłym roku pierwsze laptopy z formatem CAMM, przygotował również specjalne adaptery, do których możliwe jest umieszczenie modułów SO-DIMM. Możliwe, że takie adaptery będą często wykorzystywane przez producentów w okresie przejścia z SO-DIMM na CAMM - o ile oczywiście ten nowszy wariant otrzyma finalną zgodę JEDEC oraz współpracujących z nią firm.

Wdrożenie CAMM jako nowego standardu mogłoby również rozwiązać obecny problem w przypadku kości RAM typu LPDDR. Te są obecnie wyłącznie lutowane w płytę główną, co uniemożliwia opcję rozbudowy pamięci w danym notebooku. Według Toma Schnella, zaletą CAMM jest jego uniwersalność. Na płytce można bowiem przylutować nie tylko zwykłe kości DDR, ale również bardziej energooszczędne LPDDR. Jeśli producenci laptopów zdecydowaliby się na montaż jednej takiej płytki CAMM zamiast lutować RAM na płycie głównej, użytkownicy mieliby technicznie opcję rozbudowy poprzez demontaż płytki i zastąpienie jej pojemniejszą wersją. Jeśli CAMM stanie się nowym, powszechnym standardem dla laptopów, a producenci będą przychylenie patrzeć na tenże format, to taka opcja będzie w końcu możliwa.

