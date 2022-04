Dell Precision 7770 oraz Precision 7670 - mobilne stacje robocze z procesorami Intel Alder Lake-HX oraz modułami RAM DDR5 CAMM

Od kilkunastu dni w sieci pojawiały się niepotwierdzone informacje na temat specyfikacji flagowych, mobilnych stacji roboczych firmy Dell. Mowa o modelach Precision 7770 oraz Precision 7670. Wśród informacji przewijała się wiadomość dotycząca zastosowania niestandardowego modułu CAMM dla pamięci RAM DDR5. Rozwiązanie to jest autorskim projektem producenta, które w zamyśle ma zaoferować większą pojemność RAM w mniejszej obudowie. Z drugiej strony obawiamy się, że tak zamknięte rozwiązanie spowoduje w przyszłości więcej problemów niż korzyści (chociażby w kwestii ceny). Dell postanowił oficjalnie potwierdzić specyfikację obu modeli laptopów i to pomimo faktu, że Intel jeszcze nie zaprezentował oficjalnie procesorów, które znajdą się w tychże notebookach.

Dell oficjalnie zaprezentował notebooki Precision 7770 oraz Precision 7670. Urządzenia wykorzystają m.in. 16-rdzeniowe procesory Intel Alder Lake-HX oraz specjalne moduły RAM DDR5 CAMM o pojemności do 128 GB.

Niestety nie wszystkie informacje, które przewijały się przed premierą laptopów, znalazły swoje potwierdzenie w oficjalnej notatce prasowej producenta. W przypadku 17-calowego modelu Dell Precision 7770 otrzymamy dostęp do maksymalnie 128 GB pamięci RAM DDR5 3600 MHz (warianty do 64 GB włącznie będą pracować z natywnym kontrolerem procesora, a więc DDR5 4800 MHz). Notebook oferuje cztery sloty M.2 na nośniki SSD (z czego trzy obsługują PCIe 4.0 x4 NVMe), gdzie każdy ze slotów obsłuży do 4 TB, co daje nam łącznie 16 TB magazyn danych. Zarówno Dell Precision 7770 jak również Precision 7670 zaoferują procesory Intel Alder Lake-HX z dodatkową obsługą funkcjonalności Intel vPro. Maksymalnie będą to jednostki 16-rdzeniowe i 24-wątkowe, których oficjalny debiut nastąpi w przyszłym miesiącu. Dell potwierdził jednak, że bazowy współczynnik Processor Base Power wynosi w tym wypadku 55 W.

Dell Precision 7670 Dell Precision 7770 Procesor Intel Alder Lake-HX

Do Intel Core i9 (PBP 55 W, 16C/24T)

Obsługa Intel vPro Intel Alder Lake-HX

Do Intel Core i9 (PBP 55 W, 16C/24T)

Obsługa Intel vPro Zintegrowany układ graficzny Intel UHD Graphics 770 (32 EU) Intel UHD Graphics 770 (32 EU) Dedykowany układ graficzny NVIDIA RTX A1000 4 GB GDDR6

NVIDIA RTX A2000 8 GB GDDR6

NVIDIA RTX A3000 12 GB GDDR6

NVIDIA RTX A4500 16 GB GDDR6

NVIDIA RTX A5500 16 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 GB GDDR6 NVIDIA RTX A1000 4 GB GDDR6

NVIDIA RTX A3000 12 GB GDDR6

NVIDIA RTX A4500 16 GB GDDR6

NVIDIA RTX A5500 16 GB GDDR6

NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 GB GDDR6 Pamięć RAM Moduł CAMM:

Od 16 do 128 GB non-ECC DDR5

Od 16 do 64 GB - 4800 MHz

Wersja 128 GB - 3600 MHz



Moduł SO-DIMM:

Od 8 do 64 GB RAM DDR5 (2x SO-DIMM) ECC lub non-ECC Moduł CAMM:

Od 16 do 128 GB non-ECC DDR5

Od 16 do 64 GB - 4800 MHz

Wersja 128 GB - 3600 MHz



Moduł SO-DIMM:

Od 8 do 64 GB RAM DDR5 (2x SO-DIMM) ECC lub non-ECC Magazyn danych 3x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe

1x M.2 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe

Maksymalnie 16 TB (4x 4 TB) 3x M.2 SSD PCIe 4.0 x4 NVMe

1x M.2 SSD PCIe 3.0 x4 NVMe

Maksymalnie 16 TB (4x 4 TB) Ekran 16" 16:10 1920 x 1200 pikseli

WVA, ~60% sRGB, 60 Hz, 250 nitów



16" 16:10 1920 x 1200 pikseli

WVA, ~99% DCI-P3, 60 Hz, 500 nitów



16" 16:10 3840 x 2400 pikseli

OLED, 100% DCI-P3, 60 Hz, 400 nitów 17,3" 1920 x 1080 pikseli

WVA, ~99% DCI-P3, 60 Hz, 500 nitów



17,3" 3840 x 2160 pikseli

WVA, 100% Adobe RGB, 120 Hz, 500 nitów Złącza 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x czytnik kart SD

1x czytnik kart SmartCard

1x slot MicroSIM

1x Audio-jack 3.5 mm 2x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45

1x czytnik kart SD

1x czytnik kart SmartCard

1x slot MicroSIM

1x Audio-jack 3.5 mm Kamera internetowa 1080p, 30 FPS 1080p, 30 FPS Łączność Przewodowa - Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Bezprzewodowa - WiFi 6E (Intel AX211), Bluetooth 5.2

5G - Qualcomm SDX55 5G Przewodowa - Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

Bezprzewodowa - WiFi 6E (Intel AX211), Bluetooth 5.2

5G - Qualcomm SDX55 5G Akumulator Litowo-jonowy, 6-komorowy, 83 Wh

Litowo-jonowy, 6-komorowy, 93 Wh Litowo-jonowy, 6-komorowy, 83 Wh

Litowo-jonowy, 6-komorowy, 93 Wh Waga Od 2,6 do 2,67 kg 3,01 kg System Windows 11 Home / Pro

Ubuntu Linux 20.04

RedHat Enterprise Linux 8.6 Windows 11 Home / Pro

Ubuntu Linux 20.04

RedHat Enterprise Linux 8.6

W przypadku układów graficznych, Dell stawia przede wszystkim na profesjonalne wersje GPU od NVIDII. Dell Precision 7670 otrzyma takie układy jak NVIDIA RTX A1000 4 GB, RTX A2000 8 GB (odświeżona wersja z podwojonym VRAM), RTX A3000 12 GB (również odświeżona wersja z podwojoną pamięcią), RTX A4500 16 GB (specyfikacja identyczna jak dla GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU), RTX A5500 16 GB (specyfikacja identyczna jak dla GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU) oraz GeForce RTX 3080 Ti 16 GB. Dell Precision 7770 otrzyma te same układy GPU z pominięciem NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU. W notatce prasowej niestety brakuje informacji o parametrze TGP dla poszczególnych układów graficznych.

Chyba jedną z najbardziej intrygujących nowości jest moduł CAMM, który umożliwia montaż na pojedynczej płytce do 128 GB pamięci DDR5. Producent chwali się, że grubość modułu CAMM jest o 57% mniejsza w porównaniu do tradycyjnych modułów SO-DIMM. Co ciekawe, płytka ma najwyraźniej swoje ograniczenia, ponieważ 128 GB wariant pracuje z niższą, efektywną częstotliwością sięgającą 3600 MHz zamiast 4800 MHz. Na poniższych zdjęciach widać także poszczególne warianty CAMM tj. 16 GB, 32 GB, 64 GB oraz 128 GB. Im więcej kości DDR5, tym płytka CAMM jest coraz większa. Rozwiązanie wygląda dosyć interesująco, ale ograniczenie do dwóch laptopów powoduje, że w przyszłości może być spory problem z ewentualną rozbudową. Niestety na chwilę obecną ceny komputerów nie zostały ujawnione - spodziewamy się, że producent zdradzi tutaj więcej informacji już po premierze procesorów Intel Alder Lake-HX.

Źródło: WCCFTech, Dell