Dell Precision 7670 - mobilna stacja robocza może wykorzystać niestandardowe moduły CAMM dla pamięci RAM DDR5

Firma Dell jest znana z tworzenia zamkniętych, aczkolwiek interesujących nowości dla swoich flagowych notebooków. Swego czasu gamingowe notebooki Dell Alienware Area 51 oferowały niestandardowe złącze dla dedykowanych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX. W teorii GPU było wymienne, ale producent tak bardzo ograniczył możliwości wymiany, że rozwiązanie bardzo szybko umarło śmiercią naturalną. Wygląda na to, że w nadchodzących, mobilnych stacjach roboczych Dell Precision możemy zobaczyć również dosyć oryginalne rozwiązanie. Tym razem dotyczy ono jednak pamięci RAM i możliwości umieszczenia większej ilości pamięci DDR5 w urządzeniu. Kilka dni temu, gdy opublikowaliśmy wstępną specyfikację notebooka Dell Precision 7770, w komentarzach nie brakowało pytań o to, w jaki sposób Dell umieścił aż 256 GB. Wygląda na to, że poznaliśmy odpowiedź na to pytanie.

Według grafik, jakie przedostały się do sieci, nadchodzący laptop Dell Precision 7670 może wykorzystać niestandardowy moduł CAMM dla pamięci RAM typu DDR5. Pozwala on na montaż większej ilości pamięci, ale kosztem zamknięcia rozwiązania na konkretny model notebooka.

W sieci pojawiły się fragmenty marketingowych ulotek prezentujących mobilną stację roboczą Dell Precision 7670. Będzie to nowy model, podobnie jak Precision 7770 - o ile ten drugi pozostanie flagowym przedstawicielem, omawiany dzisiaj model będzie zapewne nieco tańszym rozwiązaniem. Na powyższym ujęciu widzimy fragment laptopa z niestandardowym modułem RAM o nazwie CAMM - Compression Attached Memory Module. Ma on najprawdopodobniej pozwolić na zamontowanie na jednej płytce dwukrotnie więcej kości pamięci w porównaniu do typowego slotu SO-DIMM spotykanego w laptopach. Według ujawnionej specyfikacji, Dell Precision 7670 zaoferuje do 128 GB RAM DDR5 4800 MHz. Płytka CAMM nie jest na szczęście wlutowana w płytę główną, jednak wymiana np. na coś pojemniejszego w przyszłości może okazać się trudnym zadaniem. Producent widocznie ponownie chce spróbować szczęścia w oferowaniu autorskich rozwiązań w swoich komputerach.

Dell Precision 7670 zaoferuje procesory Intel Core i5, Core i7 oraz Core i9 12. generacji Alder Lake-HX, które będą oferować maksymalnie 16 rdzeni z obsługą 24 wątków. W przypadku układów graficznych, notebook zaoferuje zarówno model NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU jak również bliżej niesprecyzowany jeszcze układ graficzny od Intela o mocy TGP rzędu 90 W. Notebook będzie także posiadał trzy sloty M.2 na nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o łącznej pojemności 12 TB (i opcją spięcia w macierz RAID). Ekran to 16-calowy panel OLED o proporcjach 16:10, rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli, jasności 500 nitów oraz 100% pokryciem barw DCI-P3. Na powyższym screenie widzimy także, że sprzęt będzie miał znacznie węższe ramki wokół ekranu w porównaniu do obecnych generacji Dell Precision.

Źródło: VideoCardz, Twitter @Emerald_x86