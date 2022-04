Test Microsoft Surface Laptop Studio - Przenośna, mobilna stacja robocza z układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

Microsoft posiada w swojej ofercie kilka interesujących komputerów przenośnych. Nie są to modele wprawdzie z najwyższej półki, które byłyby w jakiś sposób innowacyjne na tle rozwiązań konkurencji, ale są po prostu dobre lub bardzo dobre. Niektórzy preferują hybrydę w postaci tabletu Microsoft Surface Pro, inni z kolei wolą tradycyjnego Surface Laptopa. Dla trzeciej grupy, tych którzy chcieliby otrzymać coś bardziej niestandardowego, producent dotychczas oferował linię Surface Book. Ta ostatnia seria została jednak oficjalnie pogrzebna, z kolei w jej miejsce firma wprowadziła nowy produkt, będący połączeniem Surface Laptopa oraz Surface Booka. Mowa o Microsoft Surface Laptop Studio, który został ogłoszony w ostatnich miesiącach 2021 roku. Od kilku tygodni testowałem to urządzenie i choć nie jest to komputer idealny, oferuje bardzo ciekawe rozwiązania oraz nawet nienajgorszą wydajność.

Autor: Damian Marusiak

Tak jak wspomniałem wyżej, Microsoft Surface Laptop Studio to urządzenie, łączące ze sobą dwie dotychczasowe koncepcje. Typowego notebooka (Surface Laptop) oraz urządzenia, na którym możemy pracować pod dowolnym kątem (Surface Studio). Część z ekranem ma wbudowany specjalny zawias, umożliwiający swobodną zmianę kąta nachylenia matrycy. Możemy korzystać ze sprzętu jak z klasycznego laptopa, możemy także modyfikować położenie ekranu, by wykorzystać go jako główną bazę np. pod tworzenie grafik wszelkiego rodzaju. Ekran typu PixelSense odznacza się przekątną 14,4", rozdzielczością 2400 x 1600 oraz odświeżaniem do 120 Hz (oznaczenie do 120 Hz wskazuje, że będą także warianty o niższym odświeżaniu). Matryca wykorzystuje proporcje 3:2, wspiera HDR Dolby Vision oraz oferuje kontrast styczny na poziomie 1500:1. Z pewnością otrzymamy matrycę o wysokim poziomie wykonania. Nie zabraknie także obsługi nowego rysika Surface Slim Pen 2.

Microsoft Surface Laptop Studio to nowy projekt producenta, łączący cechy Surface Laptopa oraz Surface Booka, tworząc w ten sposób najmocniejszą, mobilną stację roboczą w ofercie firmy.

NVIDIA Studio to projekt, który wystartował wraz z targami Computex 2019 w Tajpej. Platforma NVIDIA Studio łączy w sobie karty graficzne RTX, oprogramowanie NVIDIA Studio zawierające wyspecjalizowane pakiety SDK oraz dedykowane sterowniki Studio. W ramach platformy przeprowadzone są rygorystyczne testy sprzętu i oprogramowania, z uwzględnieniem najważniejszych aplikacji do pracy twórczej. Cały projekt jest współtworzony z producentami notebooków, którzy przygotowują urządzenia spełniające wymagania platformy NVIDIA Studio. Laptopy bazują na układach graficznych GeForce RTX bądź Quadro RTX i są zgodne z dedykowanymi sterownikami NVIDIA Studio - ostatni pakiet to sterowniki o numerze 471.11. Warto również wspomnieć o tym, że sterowniki STUDIO nie są ograniczone wyłącznie dla kart Quadro RTX / RTX. Można bez problemu instalować je także na konsumenckich kartach GeForce RTX oraz układach GTX serii 16 (Turing) oraz GTX 10x0 (Pascal). W ten sposób karty również mogą otrzymać dodatkowe usprawnienia.

Od momentu wprowadzenia inicjatywy NVIDIA Studio, producenci zapowiedzieli już ponad sto różnych modeli notebooków, które spełniają wymagania platformy - od typowych, smukłych notebooków aż po pełnoprawne, mobilne stacje robocze. Podział na laptopy z konsumenckimi kartami GeForce RTX oraz profesjonalnymi układami Quadro RTX (Turing) / RTX AXXX (Ampere) jest mniej więcej równy. Obecne przykładowe karty graficzne spełniające wymagania dla platformy Studio to m.in.: GeForce RTX 2060, GeForce RTX 2070 SUPER, GeForce RTX 3050 (Ti) Laptop GPU, GeForce RTX 3060 Laptop GPU, GeForce RTX 3070 Laptop GPU, GeForce RTX 3080 Laptop GPU, Quadro RTX 5000 (Max-Q) czy NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU.