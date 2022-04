Dell Precision 7770 - nadchodzi mobilna stacja robocza z Intel Xeon W12985, NVIDIA RTX A6000 oraz 256 GB RAM DDR5

W ostatnich latach na rynku pojawiło się sporo laptopów z grupy tak zwanych mobilnych stacji roboczych. Przenośnych maszyn ukierunkowanych przede wszystkim na pracę w aplikacjach kreatywnych oraz profesjonalnych programach. Choć na rynku dominują bardzo smukłe konstrukcje z podzespołami o obniżonych limitach energetycznych, to znajdziemy także notebooki o iście topowych parametrach (i równie imponujących cenach). Jedną z takich serii jest Dell Precision, gdzie możemy liczyć nierzadko na bardzo wydajne komponenty, rozbudowane konfiguracje oraz dłuższe wsparcie producenta. Według nieoficjalnych informacji, firma pracuje nad nową generacją o nazwie Dell Precision 7770. Ma ona odznaczać się wyjątkowo wyśrubowaną specyfikacją.

Według nieoficjalnych informacji, Dell przygotowuje przenośną stację roboczą o iście imponującej specyfikacji. Dell Precision 7770 ma oferować m.in. 16-rdzeniowy procesor Intel Xeon W12985, układ graficzny NVIDIA RTX A6000 Laptop GPU oraz do 256 GB RAM DDR5 4800 MHz.

Wygląda na to, że nadchodzący Dell Precision 7770 będzie urządzeniem dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy nie mają także problemu z wydaniem sporej sumy pieniędzy na przenośny komputer. Sercem laptopa będzie 16-rdzeniowy i 24-wątkowy procesor Intel Xeon W12985. Jest to niezapowiedziana jeszcze oficjalnie jednostka Alder Lake, wykorzystującą desktopową budowę ukrytą w obudowie typu BGA. Procesor ma odznaczać się zegarem Boost sięgającym 5,0 GHz dla rdzeni Performance oraz obsługą do 256 GB pamięci RAM DDR5 4800 MHz. Dotychczasowe procesory Alder Lake obsługują do 64 GB RAM, więc dla najbardziej wymagających użytkowników będzie to z pewnością istotna informacja.

Dell Precision 7770 ma także zaoferować 4 złącza M.2, z czego jeden będzie przeznaczony dla nośnika Kingston FURY o pojemności 4 TB, a trzy pozostałe zostaną zarezerwowane dla nośników Intel P5318M o pojemności 15,5 TB każdy. W przypadku układu graficznego możemy liczyć na najmocniejszy obecnie model NVIDIA RTX A6000 Laptop GPU, który jest profesjonalnym odpowiednikiem NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Mowa zatem o układzie Ampere GA103 z 7424 rdzeniami CUDA FP32 oraz 16 GB pamięci GDDR6. Dell Precision 7770 otrzyma także 17,3" ekran o rozdzielczości 3840 x 2400 pikseli, proporcjach 16:10, 100% pokryciem barw DCI-P3 oraz jasnością sięgającą 1000 nitów. Wbudowany akumulator ma mieć pojemność 99,9 Wh, a więc najwyższą przewidzianą dla komputera przenośnego. Całość będzie oparta o systemy Microsoft Windows 11 (Pro). Nie wiemy kiedy sprzęt zadebiutuje, ani jaka będzie jego cena ale bez wątpienia będzie to bardzo droga maszyna.



Źródło: WCCFTech