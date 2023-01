Far Cry 7 podobno zadebiutuje nie wcześniej niż w 2025 roku. Ubisoft tym razem zabierze graczy na Alaskę

Far Cry 6 zadebiutował w 2021 roku i zyskał raczej mieszaną aprobatę wśród graczy jak i recenzentów. Jednym gra przypadła do gustu, inni zarzucali nadmierną wtórność rozwiązań. Ostatnim etapem wspierania Far Cry 6 było wydanie dodatku "Lost Between Worlds" jesienią ubiegłego roku. Pomimo tego, że minął już grubo ponad rok od premiery szóstki, Ubisoft oficjalnie nic nie wspomina o dalszych planach na markę. Pomocny okazuje się tutaj znany informator Tom Hendersen, który ujawnił, że w produkcji podobno są dwie gry z serii.

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje na temat planów Ubisoftu co do marki Far Cry. W planach podobno tworzone są dwie produkcje osadzone na Alasce - jedna to Far Cry 7, a druga to gra z gatunku multiplayer.

Tom Hendersen wskazuje, że obecnie w produkcji są dwie gry z serii Far Cry. Pierwsza to Far Cry 7, będąca tytułem nastawionym w pełni na rozgrywkę jednoosobową (singleplayer). Początkowo tworzony był jednak jako bardziej złożony twór, oferujący także rozgrywki wieloosobowe. Finalnie francuski wydawca miał zdecydować się na rozdzielenie obu modułów i tworzenie ich jako dwóch osobnych gier. O ile zatem Far Cry 7 będzie produkcją singleplayer, tak drugi Far Cry będzie już grą multiplayer i jednocześnie z mocnym nastawieniem na aspekt survivalowy (szalejąca pogoda, starcia z dzikimi zwierzętami i tym podobne).

Według Toma Hendersona, Far Cry 7 ma zostać osadzony na Alasce, co wydaje się być ciekawym wyborem dla nowej gry z tej marki. Wybór ten wydaje się być prawdopodobny, zwłaszcza że Ubisoft już kilka lat temu w ankiecie dla graczy dopytywał o zainteresowanie nową grą z serii, której akcja byłaby właśnie umieszczone w tym rejonie. W rozwój obu gier ma być aktywne studio Ubisoft Montreal, jednak na premierę przyjdzie nam poczekać przynajmniej do 2025 roku.

Źródło: Insider Gaming