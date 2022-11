Far Cry 6: Lost Between Worlds został oficjalnie zaprezentowany. Dodatek trafi do sprzedaży już za kilka dni

Po raz pierwszy o fabularnym dodatku DLC do gry Far Cry 6 - Lost Between Worlds - usłyszeliśmy we wrześniu, kiedy to Ubisoft wprowadził niespodziewanie do sprzedaży grę w edycji "Gry Roku". Zestaw zawiera nie tylko dotychczasowe dodatki w ramach Przepustki Sezonowej, ale również wspomniane Zagubienie pomiędzy światami. Kilka dni temu francuski wydawca potwierdził pokaz dodatku i jak obiecano tak uczyniono. Jesteśmy już po prezentacji DLC i cóż powiedzieć... z pewnością nie będzie to typowe DLC.

Ubisoft zaprezentował oficjalnie dodatek Lost Between Worlds do gry Far Cry 6. Rozszerzenie zadebiutuje 6 grudnia w cenie od 19,99 euro.

W dodatku Lost Between Worlds, Dani trafi (oczywiście przypadkowo) na nietypowy statek kosmiczny (choć z początku protagonist(k)a będzie sądził(a), że jest to zwykły meteoryt. Wewnątrz znajduje się pozaziemska forma życia, określająca się imieniem Fe. Według udostępnionego materiału, nasza postać zostanie zamknięta na owym statku i za wszelką cenę będzie chciała się z niego wydostać (w przeciwnym wypadku pozostanie na nim przez 5 milionów lat). W ten sposób dochodzimy do głównego założenia dodatku, czyli przechodzenia surrealistycznie prezentujących się prób (ma ich być łącznie 15), by w ten sposób poszukiwać fragmentów pewnego naczynia, które należy naprawić dla Fe (a które uległo uszkodzeniu w wyniku pierwszego kontaktu Dani z tajemniczym statkiem). Same próby będą odbywać się w lokacjach będących co najmniej dziwnie połączonych fragmentów dobrze znanej nam wyspy Yara wraz z kompletnie niepasującymi tam elementami wytworzonymi przez Fe. Generalnie trailer zapowiada raczej dziwaczną produkcję i tak naprawdę trudno obecnie powiedzieć, czy będzie to coś udanego, czy raczej klapa Ubisoftu.

Far Cry 6: Lost Between Worlds zostanie udostępnione graczom już 6 grudnia, a jego sugerowana cena wynosi 19,99 euro. DLC nie jest częścią Season Passa, podobnie jak Świt Ragnaroku nie był częścią przepustki w Assassin's Creed Valhalla. Przy okazji potwierdzono wprowadzenie wersji trial podstawowej gry Far Cry 6 na wszystkich docelowych platformach. Trial jest już możliwy do pobrania, a jeśli gra nam się spodoba i zechcemy przy niej pozostać na dłużej, po zakupie będzie możliwość kontynuowania gry stworzoną przez siebie postacią. Dodatkowo do Far Cry 6 trafia dzisiaj tryb Nowej Gry Plus, więc jeśli ktoś ma chęć na ponowne przemierzanie Yary (a jest ktoś taki w ogóle?) to nowy tryb powinien mu przypaść do gustu.

