Far Cry 6: Lost Between Worlds zostanie zaprezentowane już we wtorek. Co już wiemy o tym tajemniczym DLC?

O DLC pt. Lost Between Worlds usłyszeliśmy po raz pierwszy pod koniec września tego roku. Nie była to jednak oficjalna zapowiedź, a przeciek ze strony informatora nickiem Aggiornamenti Lumia. Twierdził on wówczas także, że ponad roczne już Far Cry 6 otrzyma niebawem także wydanie GOTY. I rzeczywiście, w kilka dni później Ubisoft potwierdził, że przygotował takie właśnie wydanie, zaś chwilę temu zapowiedziano prezentację dodatku Lost Between Worlds. Event będzie miał miejsce już w ten wtorek o godzinie 19:00 czasu polskiego.

Odpowiadając w końcu na pytanie z tytułu niniejszego newsa - niestety o nadchodzącym DLC wiemy dość niewiele. Wiadomo oczywiście, że dodatek ów wejdzie w skład wersji GOTY (którą wyceniono na szalone 479 zł), a także że będzie on możliwy do zakupienia zupełnie oddzielnie. Jak dotąd, w sieci pojawiły się informacje również o tym, że Lost Between Worlds zaoferuje 11 nowych osiągnięć (lista poniżej), a z ich nazw można wnioskować, że DLC wniesie do gry zupełnie nowy tryb. Nie wiem jak Wam, ale mi nazwy 'achievementów' przywodzą na myśl roguelike'owy dodatek do Pray (Mooncrash).

Wracając na chwilę do wersji GOTY gry, warto zauważyć, że ani wersja Deluxe gry, ani też wersja Gold nie otrzyma wspomnianego dodatku. To kolejne mało fajne podejście Ubisoftu w tej kwestii. Podobna sytuacja miała miejsce w momencie premiery dodatku do gry Assassin's Creed: Valhalla, gdzie posiadacze Przepustki Sezonowej nie otrzymali DLC pt. Świt Ragnaroku. A poniżej zamieszczamy już materiał wideo zapraszający na wtorkowy event:

