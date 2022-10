Far Cry 6 Game of the Year Edition już oficjalnie - za pełną grę z dodatkiem Lost Between Worlds zapłacimy jak za zboże

Far Cry 6 to jeden z ostatnich dużych tytułów wydanych przez Ubisoft - produkcja zadebiutowała w 2021 roku i od tamtej pory pojawił się szereg aktualizacji oraz trzy dodatki DLC wchodzące w skład przepustki sezonowej, a które pozwalały wcielić się w antagonistów z gier Far Cry 3, Far Cry 4 oraz Far Cry 5. Kilka dni temu w sieci pojawiły się informacje sugerujące przygotowywanie wersji Game of the Year Edition. Ubisoft bez specjalnych ceregieli wprowadził do oferty "pełną" wersję gry. Zapłacimy za nią jak za zboże.

Far Cry 6 Game of the Year Edition pojawiło się już na PC oraz konsolach. W cenie 480-490 złotych otrzymujemy podstawkę, przepustkę sezonową oraz nadchodzący dodatek Zagubienie między światami".

Tak jak się spodziewaliśmy, Ubisoft bez szumnych zapowiedzi wprowadził do sklepów kompletną edycję Far Cry 6 w wersji Game of the Year Edition. Zawiera w sobie podstawową wersję gry, pełną zawartość przepustki sezonowej (trzy dodatki DLC, pakiet Ultimate) oraz kolejny dodatek - Lost Between Worlds (Zagubienie pomiędzy światami w polskiej wersji językowej). Niestety Ubisoft nie zdradził nic na temat tego o czym ma być omawiany dodatek DLC. Więcej szczegółów w tym temacie ma być przekazane w późniejszym czasie. Decyzja wydaje się być co najmniej dziwna zważywszy na fakt, że edycja jest już dostępna w sprzedaży i to w wysokiej cenie.

Kompletna edycja Far Cry 6 pojawiła się już m.in. w Ubisoft Store oraz Epic Games Store, gdzie wyceniona została na 479,90 złotych. Tyle samo kosztuje w oficjalnym sklepie PlayStation. W przypadku Xbox Store jest nawet nieco drożej bo 489,90 złotych. Nie jest to pierwszy przypadek, gdy gra Ubisoftu po jakimś czasie otrzymuje edycję kompletną w horrendalnie wysokiej cenie. Podobnie zrobiono z Assassin's Creed Valhalla już po premierze Świtu Ragnaroku. W przypadku wikińskiej przygody fanom przyszło zapłacić 480 złotych.

