Far Cry 6 w wersji GOTY z nowym, fabularnym DLC? Najwyraźniej to jeszcze nie koniec yarańskiej przygody

Za kilka dni minie rok od premiery gry Far Cry 6. Biorąc pod uwagę dotychczasowe wydawnictwo serii, a także fakt, że Ubisoft ma obecnie ręce pełne roboty, nikt nie spodziewał się raczej kolejnej odsłony tej zwariowanej gry akcji. I faktycznie - to jeszcze nie czas na Far Cry 7, jednak jak twierdzi sprawdzony dataminer nickiem Aggiornamenti Lumia, Far Cry 6 otrzyma wkrótce wersję GOTY, w skład której wejdzie m.in. nowy dodatek Lost Between Worlds.

Far Cry 6 od momentu swojej premiery otrzymało w ramach aktualizacji m.in. nowe operacje specjalne, crossover z udziałem Danny'ego Trejo, a nawet misje w klimatach Rambo i serialu Stranger Things. Teraz, zgodnie z wiarygodnymi przeciekami, do gry wkroczy fabularne DLC opowiadające historię mieszkańców Yary, przepustka sezonowa oraz pakiet Ultimate. Na dodatkowe szczegóły musimy poczekać do oficjalnej zapowiedzi FC6 GOTY przez Ubisoft.

Ubiegłoroczny "far kraj" otrzymał mieszane noty, jednak grze nie sposób odmówić intrygującego antagonisty, bogatego świata, zabawnych gagów czy wciągającej fabuły. Aby ją ukończyć będziemy potrzebować przynajmniej 25 godzin, jeśli zaś należymy do osób, które grając zaglądają w każdy kąt, to zabawa zajmie nam nawet około 60 godzin. Wydane dotąd dodatki (Pagan: Control, Vaas: Insanity oraz Joseph: Collapse) dodają do gdy kolejnych kilkanaście godzin.

