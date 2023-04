EVGA zaprezentowała dobrze wycenione zasilacze z serii GE stawiające na minimalizm, cichą prace i certyfikat 80 PLUS Gold

Od czasu gdy na rynku zagościło złącze 12VHPWR producenci zasilaczy prześcigają się tworząc nowe konstrukcje oparte o najnowszy standard PCIe 5.0, masę diod LED RGB i coraz większą moc. Jednak firma EVGA postanowiła obrać całkowicie inny kurs i stworzyć małe zasilacze do komputerów PC o minimalistycznym wyposażeniu, oferując równocześnie cichą i komfortową pracę każdego z PSU o sprawności energetycznej potwierdzonej certyfikatem 80 PLUS Gold.

Zasilacze EVGA z serii GE to produkty stworzone z myślą o dobrym stosunku ceny do jakości, oferujące przy tym cichą pracę i minimalizm w okablowaniu. Cechując się dodatkowo certyfikatem 80 PLUS Gold.

Nowa seria GE w zasilaczach od firmy EVGA została skonstruowana w taki sposób, aby każda jednostka spod szyldu GE spełniała certyfikację 80 PLUS Gold. Zatem na pokładzie każdego PSU znajdziemy japońskie kondensatory 105o C, które zapewniają między innymi niskie tętnienia napięć oraz przetwornicę DC-DC, która zapewnia stabilność napięć zasilających podzespoły PC. Dodatkowo zasilacze są wyposażone w zabezpieczenia: OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP. Za chłodzenie produktów z serii GE odpowiada 120 mm wentylator, który działa w trybie półpasywnym z punktem aktywacji przy 30 % obciążenia PSU. Istnieje też możliwość wyłączenia domyślnego trybu zasilacza EVGA ECO za pomocą fizycznego przełącznika na obudowie. Przełączenie go spowoduje wyłączenie trybu półpasywnego dla wentylatora.

Warto zauważyć, że zasilacze są dostępne w wariantach: 500 W, 600 W, 700 W i 800 W. W zależności od wersji na wyposażeniu znajdziemy różną ilość przewodów. Zasilacz o mocy 500 W dysponuje jedną wtyczką 8 pin EPS do zasilania procesora oraz jedną 2 x 8 pin PCI-E do kart graficznych. Natomiast wersja 600 W oferuje już dwa odrębne przewody ze wtyczkami 8 pin PCI-E do GPU. Edycja o mocy 700 W daje nam możliwość wykorzystania już czterech wtyczek 8 pin PCI-E do zasilania akceleratorów graficznych z wykorzystaniem dwóch przewodów. Dopiero najmocniejszy przedstawiciel serii GE o mocy 800 W może pochwalić się dwoma kablami i dwiema wtyczkami 8 pin EPS do zasilenia CPU. Natomiast w każdej wersji dostaniemy po dwie wiązki SATA, jedną wiązkę ze wtyczkami MOLEX, kabel zasilający 230 V i śrubki montażowe.

Zasilacze EVGA z serii GE według zapewnień producenta mają być praktycznie nie słyszalne, co zdają się potwierdzać wykresy dla każdego z produktów. Albowiem w każdym przypadku z włączonym trybem EVGA ECO wentylator nie generuje hałasu ponad 20 dB do 80% obciążenia zasilacza. Znamy również ceny za poszczególne modele zasilaczy. Jednostka o mocy 500 W ma kosztować 69,99 USD, a każda następna ma być droższa o 10 dolarów od poprzedniej. Dochodząc do pułapu 99,99 USD za wersję o mocy 800 W. Choć nie znamy jeszcze europejskich cen, to należy się spodziewać kosztów w okolicach od 300 zł do 430 zł bez podatku VAT.

Źródło: EVGA